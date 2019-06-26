Политика

Избран новый генсек Совета ЕвропыНациональная служба новостей 14:14

Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.
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с чего всё началось
«Сердечно поздравляем Марию Пейчинович-Бурич, которую ассамблея только что избрала генеральным секретарем Совета Европы на пять лет!» — говорится
 в сообщении организации в Twitter.
РБК14:43

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Украина проигнорировала голосование за нового генсека ПАСЕ

Lenta.ru14:53

Представитель Хорватии стала новым генсеком Совета Европы

Известия14:50

Генсеком Совета Европы стала глава МИД Хорватии

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Новым генеральным секретарем Совета Европы стала Мария Пейчинович-Бурич

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ПАСЕ выбрала генсекретарем Совета Европы представительницу Хорватии

РБК14:43

Новым генсеком Совета Европы избрана Мария Пейчинович-Бурич

RT на русском14:50

ПАСЕ выбрала нового генсека, им стала представитель Хорватии Пейчинович-Бурич

Народные новости14:54
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:48, Вашингтон
Общество

В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов

Обновлено в 22:44
Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Музыка

Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:47
Общество

Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Происшествия

В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя

Обновлено вчера в 06:48
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Обновлено в 17:42
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства

«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Арестован фигурант дела о перестрелке «в стиле 90-х» во Владивостоке

Напомним, разборки в стиле 90-х произошли на парковке кинотеатра "Галактика" во Владивостоке 22 июня.
Обновлено в 22:05
Общество

В Северной Корее пропал студент из Австралии

На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Происшествия

В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:40
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
Обновлено в 15:06
Политика

Теледебаты демократов-участников предвыборной гонки стартуют в США

В американском штате Флорида стартуют теледебаты членов Демократической партии США, претендующих на участие в президентских выборах 2020 года.
Обновлено вчера в 18:47
Кино

Умер актер из сериала «Сверхъестественное»

Свою карьеру актер индейского происхождения начал в 1979 году, исполняя в основном роли представителей коренного американского населения, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 22:22
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Гаджеты

Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей

Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
Обновлено в 13:39
Происшествия

В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии

Обновлено в 21:49
Происшествия

Надежду Маршалкину приговорили к 10 годам лишения свободы

Обновлено в 06:43
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Общество

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие

В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану

В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.
Обновлено в 18:59
Кино

Кустурица снимет свою версию «Преступления и наказания»

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица планирует написать роман на основе произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание», а затем снять фильм по своему творению.
Обновлено в 21:58
Общество

Каждый второй россиянин не отличает ложь от правды

Отличить достоверную информацию от фейков не могут 42% россиян.
Обновлено в 11:38
Политика

Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в пятницу в 14.00 по местному времени (8.00 мск), передает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 20:49
Футбол

Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS

Обновлено в 22:44
Футбол

Гол Салаха помог Египту обыграть сборную ДР Конго

В заключительном туре группового раунда Египет сыграет со сборной Уганды, а ДР Конго встретится с командой Зимбабве.
Обновлено в 18:18
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Экономика

Инфляция сдвинулась с нулевой отметки

С начала месяца этот показатель составил 0,1%, с начала года — 2,5%. Предыдущие три недели инфляция сохранялась на нулевом уровне.
Обновлено в 14:23
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