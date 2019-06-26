Избран новый генсек Совета ЕвропыНациональная служба новостей 14:14

с чего всё началось

Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.

Общество Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.

Политика Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.

Армия и оружие Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства «Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.

Происшествия В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24 Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

Армия и оружие Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.

Политика Теледебаты демократов-участников предвыборной гонки стартуют в США В американском штате Флорида стартуют теледебаты членов Демократической партии США, претендующих на участие в президентских выборах 2020 года.

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Экономика Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.

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Общество Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.

Транспорт На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.

Армия и оружие В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.

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Политика Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20 Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в пятницу в 14.00 по местному времени (8.00 мск), передает пресс-служба Белого дома.

Футбол Гол Салаха помог Египту обыграть сборную ДР Конго В заключительном туре группового раунда Египет сыграет со сборной Уганды, а ДР Конго встретится с командой Зимбабве.

Экономика Высшее образование в России стало дороже Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.