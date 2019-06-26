Политика
Избран новый генсек Совета ЕвропыНациональная служба новостей 14:14
Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.
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Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
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«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
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В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24
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Теледебаты демократов-участников предвыборной гонки стартуют в США
В американском штате Флорида стартуют теледебаты членов Демократической партии США, претендующих на участие в президентских выборах 2020 года.
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Умер актер из сериала «Сверхъестественное»
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Обновлено в 22:22
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
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Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей
Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
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В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии
Обновлено в 21:49
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Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины
Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
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Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
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На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено в 13:07
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В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану
В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.
Обновлено в 18:59
Кино
Кустурица снимет свою версию «Преступления и наказания»
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица планирует написать роман на основе произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание», а затем снять фильм по своему творению.
Обновлено в 21:58
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Каждый второй россиянин не отличает ложь от правды
Отличить достоверную информацию от фейков не могут 42% россиян.
Обновлено в 11:38
Политика
Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в пятницу в 14.00 по местному времени (8.00 мск), передает пресс-служба Белого дома.
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Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
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В заключительном туре группового раунда Египет сыграет со сборной Уганды, а ДР Конго встретится с командой Зимбабве.
Обновлено в 18:18
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
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Экономика
Инфляция сдвинулась с нулевой отметки
С начала месяца этот показатель составил 0,1%, с начала года — 2,5%. Предыдущие три недели инфляция сохранялась на нулевом уровне.
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