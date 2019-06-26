ПАСЕ выбрала нового генсека Совета ЕвропыТК Звезда 14:33

с чего всё началось

ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет. Им стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, пишет РИА Новости. Глава ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что по итогам голосования Пейчинович-Бурич получила большинство голосов.

Общество Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца В Брянске Советский районный суд оштрафовал жительницу города по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме за танец у памятника Курган Бессмертия.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Политика Россия собралась возвратить долг ПАСЕ Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.

Происшествия Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».

Политика Украинцев лишат ночного тарифа на электроэнергию Напомним, что ночной тариф на Украине ввели с 1 апреля 2015 года. Он был в два раза меньше основного.

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Общество Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.

Гаджеты В Intel придумали, как противостоять успехам AMD В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".

Общество Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.

Технологии РСПП нашел в документах Минсвязи угрозу ограничения доступа в Рунет Что не устраивает РСПП Несколько пунктов проектов противоречит закону, поскольку из них вытекает, что операторы связи должны будут постоянно направлять весь трафик на специальное оборудование противодействия угрозам, которое им предоставит Роскомнадзор.

Футбол «Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.

Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.

Происшествия Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.

Кино Сериал «Локи» покажет новое развитие персонажа Майкл Валдрон написал сценарий сериала и выступает в качестве шоураннера проекта.

Политика МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Здоровье В Курской области обсудили возможности «Электронного здравоохранения» Сегодня в Курске в рамках Среднерусского экономического форума обсудили возможности цифрового здравоохранения.

Путешествия В Грузии остается 930 организованных туристов из России В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.

Политика Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Политика В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.

Экономика ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.

Единоборства Борец Хизриев посвятил золотую медаль Европейских игр родителям Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев посвятил родителям золотую медаль Европейских игр в Минске.

Политика Толстой попытался побыть психотерапевтом для украинского депутата в ПАСЕ Представитель Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко устроил истерику, вице-спикер Госдумы Петр Толстой попытался «выступить в роли психотерапевта», сообщают СМИ.

Происшествия Мужчина облил себя бензином в центре Москвы и потребовал министра Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя России в центре столицы.

Спорт WADA собирается открыть свыше 100 дел против российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство рассчитывает, что по итогам проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории будет открыто более 100 дел против российских спортсменов.

Политика Делегации шести стран заявили о желании покинуть ПАСЕ после возвращения России Делегации семи стран-членов ПАСЕ в среду, 26 июня, заявили о совместных действиях в ответ на безусловное подтверждение полномочий и возвращение всех прав в Ассамблее российской делегации, сообщает Европейская правда.