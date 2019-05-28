Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полициюРИА Новости 06:15

Напавший на журналиста «России 24» глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев рассказал «360», что подал заявление в полицию на корреспондента Ивана Литомина.

с чего всё началось

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360". Чиновник просит возбудить уголовное дело по статье "Публичное оскорбление представителя власти" в отношении корреспондента Ивана Литомина.

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