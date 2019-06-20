Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умерИзвестия 02:25

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы. Об этом в четверг, 20 июня, он написал на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
с чего всё началось
— Национальный союз журналистов продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова, — написал Томиленко в "Фейсбуке
".
Life.ru03:34

Подробнее о событии

Жестоко избитый украинский журналист скончался в больнице

Газета.Ru05:48

Умер избитый украинский журналист Вадим Комаров

РБК03:02

На Украине умер жестоко избитый журналист одного из местных изданий

ТАСС03:04

На Украине умер жестоко избитый журналист одного из местных изданий

Российская газета03:23

В Черкассах умер жестоко избитый журналист

RT на русском02:38

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Известия02:25

Умер избитый в Черкассах украинский журналист

РИА Новости01:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Происшествия

В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом

Обновлено в 02:39
Общество

Воду начали раздавать на четырех станциях МЦК из-за жары

Сотрудники московского метрополитена начали раздавать пассажирам питьевую воду на станциях Московского центрального кольца (МЦК) "Окружная", "Стрешнево", "Панфиловская" и "Автозаводская" из-за жаркой погоды.
Обновлено в 06:13
Общество

После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка

«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Финансы

Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС

Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчению политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Футбол

«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме

Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме.
Обновлено в 07:14
Политика

Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе "Единой Россией"».
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Александр Цекало отметил 28-летие новой супруги в Голливуде

Дарина и Александр не скрывали своих чувств и обнимались весь вечер. Дарине Эрвин, новой жене Александра Цекало, исполнилось 28 лет.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Главным тренером сборной Белоруссии назначен Михаил Мархель

Главным тренером мужской сборной Белоруссии по футболу назначен Михаил Мархель, об этом сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола.
Обновлено в 06:39
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Здоровье

Владимиру Путину показали фельдшерский пункт в Челябинской области

Напомним, что в конце апреля глава региона Алексей Текслер анонсировал появление в Челябинской области порядка ста новых фельдшерско-акушерских пунктов.
Обновлено в 06:06
Общество

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Пособник ВСУ обнародовал видео уничтожения снайпера ополченцев

Уничтожение вражеского снайпера, который принес немало бед в последнее время.
Обновлено в 04:38
Футбол

Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» с Путиным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба посетили "Прямую линию" с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:06
Авто

Компания Lexus представила новые адаптивные фары BladeScan

Компания Lexus представила новые адаптивные светодиодные фары.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика

В России пособие на детей увеличат до уровня прожиточного минимума

Дмитрий Медведев предложил повысить детское пособие до величины прожиточного минимума.
Обновлено 18 июня в 18:25
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Футбол

В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность лишить Катар проведения чемпионата мира 2022 года после задержания экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает телеканал TNT Sports.
Обновлено вчера в 15:33
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Происшествия

«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб

Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01
Политика

Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
Обновлено в 06:48
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным 2019. Прямая онлайн-трансляция. Live

Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Политика

Патрушев назвал нелепым расследование по делу МН17

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прокомментировал расследование по делу МН17.
Обновлено в 04:30
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Владимир и Алевтина Кореневы рассказали, что сделало их счастливыми

Обновлено в 05:05
Политика

Путин ответил на обвинения в оккупации Донбасса

Президент России Владимир Путин считает, что обвинения в адрес Москвы в оккупации Донбасса — полная чушь и ложь.
Обновлено в 06:29
Политика

Путин объяснил, почему лекарства не доходят до пациентов в регионах

Путин подчеркнул, что в Саратовской области проверка выявила, что «склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают».
Обновлено в 06:04
Происшествия

Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Следствие попросило арестовать фигурантов дела о хищениях средств банка «Кредит-Экспресс», в том числе бизнесмена Василия Бойко-Великого.
Обновлено в 06:02
Главное