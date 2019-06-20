Происшествия

Избитый в Черкассах украинский журналист умерИзвестия 02:25

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы. Об этом в четверг, 20 июня, он написал на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
— Национальный союз журналистов продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова, — написал Томиленко в "Фейсбуке
".
Life.ru03:34

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На Украине умер жестоко избитый журналист одного из местных изданий

Российская газета03:23

В Черкассах умер жестоко избитый журналист

RT на русском02:38

Умер избитый украинский журналист Вадим Комаров

РБК03:02

На Украине умер жестоко избитый журналист одного из местных изданий

ТАСС03:04

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Известия02:25

Избитый украинский журналист умер, не приходя в сознание

Газета.Ru01:53

Украинский журналист, избитый в Черкассах, умер, не приходя в сознание

РИА Новости01:49
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:22, Вашингтон
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На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
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Инсайдеры назвали предполагаемые цены на модели GeForce RTX 2080 Super, GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 2060 Super (названия условны).
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Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
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Минздрав: сегодня в Саратовской области не хватает 1848 врачей

"Дефицит врачей, рассчитанный по методике Минздрава РФ, в 2018 году составил 1848 человек, средних медработников - 1686 человек", - признала министр, однако сообщила, что при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в регионе реализуется программа целевой подготовки специалистов.
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Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
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Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года.
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Украинский политик назвал провалом визит Зеленского в Европу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт и журналист Виталий Портников заявил, что после визита Зеленского в Париж и Берлин заметно изменение стиля западной политики по отношению к Украине и России.
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Что заставило белую медведицу пройти почти более 500 км, предстоит выяснить ученым.
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Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17

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Аномальная жара в столице угрожает побить столетний рекорд.
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Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками в Раменском задержали за фальсификацию дела

Следствие считает, что полицейский был организатором преступной группы, его действия квалифицированы как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, фальсификация доказательств, а также незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.
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Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
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Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице

По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.
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Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
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Сергей Антонович Томиленко
Украинский журналист
Украинский журналист, редактор, общественный деятель. Заслуженный журналист Украины. Председатель Национального союза журналистов Украины.
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