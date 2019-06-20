Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умерИзвестия 02:25
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы. Об этом в четверг, 20 июня, он написал на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
— Национальный союз журналистов продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова, — написал Томиленко в "Фейсбуке".Life.ru03:34
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