Политика

Умер избитый в Черкассах украинский журналистРИА Новости 01:49

Журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили в Черкассах, умер, сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Читать в источнике
с чего всё началось
— Национальный союз журналистов продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова, — написал Томиленко в "Фейсбуке
".
Life.ru03:34

Подробнее о событии

На Украине умер жестоко избитый журналист одного из местных изданий

Российская газета03:23

В Черкассах умер жестоко избитый журналист

RT на русском02:38

Умер избитый украинский журналист Вадим Комаров

РБК03:02

На Украине умер жестоко избитый журналист одного из местных изданий

ТАСС03:04

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Известия02:25

Избитый украинский журналист умер, не приходя в сознание

Газета.Ru01:53

Умер избитый в Черкассах украинский журналист

РИА Новости01:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Происшествия

В США сошел с рельсов поезд с гранатами

Обновлено вчера в 19:42
Политика

Филарет начал общее собрание «киевского патриархата»

Во Владимирском соборе в Киеве в четверг проходит так называемый "собор" ликвидированного "киевского патриархата".
Обновлено в 05:43
Технологии

EZVIZ открыла первый магазин в России

На сегодняшний день магазины EZVIZ представлены только в Китае, и мы первыми открываем торговую точку на территории Европы.
Обновлено вчера в 02:00
Политика

Путин назвал волнующие россиян вопросы

Президент России Владимир Путин в ходе работы с массивом вопросов граждан, подготовленных для прямой линии, выяснил, какие темы больше всего их волнуют.
Обновлено в 05:22
Экономика

Российское вино могут выделить в меню ресторанов

Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.
Обновлено в 03:16
Политика

Путин назвал основные проблемы здравоохранения

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал об основных вопросах, которые необходимо решить в системе здравоохранения.
Обновлено в 05:44
Здоровье

Владимирец подал в суд из-за невозможности записаться к врачу

Мужчина из-за безысходоности решил подать в суд на областную больницу, заседание прошло вчера.
Обновлено вчера в 13:47
Общество

Ледовый дворец построят в Ново-Переделкино

В комплексе смогут одновременно заниматься 200 человек, арена с искусственным льдом будет рассчитана на 100 спортсменов.
Обновлено в 05:26
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика

На Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом

На Украине руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу.
Обновлено в 03:24
Хоккей

Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
Обновлено вчера в 23:29
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Политика

Виктор Карамышев избран мэром Курска

Обновлено в 05:34
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным 2019. Прямая онлайн-трансляция. Live

Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 07:50
Культура

Исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Визбора

Одному из основоположников авторской песни сегодня исполнилось бы 85 лет. Когда Юрию Визбору исполнилось три года, его отца репрессировали.
Обновлено в 02:59
Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Футбол

Семак не смог назвать срок восстановления Кузяева

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев, вероятно, пропустит предсезонный сбор команды.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе

Обновлено вчера в 19:05
Политика

Бывший глава Интерпола признался в получении взяток

Бывший глава Интерпола и бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток.
Обновлено в 05:14
Транспорт

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Экономика

В России многодетным семьям частично компенсируют ипотеку

Обновлено вчера в 10:35
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице

Обновлено в 03:17
Армия и оружие

В Иране заявили о сбитом беспилотнике США

Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Обновлено вчера в 23:04
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Трамп может уволить главу ФРС США

Американский президент Дональд Трамп считает, что может уволить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла .
Обновлено вчера в 21:36
Общество

В Екатеринбурге появилось граффити, посвященное Владимиру Соловьеву

Обновлено в 02:19
Спорт

Алина Загитова рассказала, какой вопрос задаст Путину

Обновлено в 05:16
Происшествия

В аэропорту Шереметьево умер пассажир

В московском аэропорту Шереметьево умер пассажир, почувствовавший себя плохо на борту самолета.
Обновлено в 05:17
Главное