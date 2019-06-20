Умер избитый в Черкассах украинский журналистРИА Новости 01:49

с чего всё началось

Журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили в Черкассах, умер, сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Политика Филарет начал общее собрание «киевского патриархата» Во Владимирском соборе в Киеве в четверг проходит так называемый "собор" ликвидированного "киевского патриархата".

Технологии EZVIZ открыла первый магазин в России На сегодняшний день магазины EZVIZ представлены только в Китае, и мы первыми открываем торговую точку на территории Европы.

Политика Путин назвал волнующие россиян вопросы Президент России Владимир Путин в ходе работы с массивом вопросов граждан, подготовленных для прямой линии, выяснил, какие темы больше всего их волнуют.

Экономика Российское вино могут выделить в меню ресторанов Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.

Политика Путин назвал основные проблемы здравоохранения Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал об основных вопросах, которые необходимо решить в системе здравоохранения.

Здоровье Владимирец подал в суд из-за невозможности записаться к врачу Мужчина из-за безысходоности решил подать в суд на областную больницу, заседание прошло вчера.

Общество Ледовый дворец построят в Ново-Переделкино В комплексе смогут одновременно заниматься 200 человек, арена с искусственным льдом будет рассчитана на 100 спортсменов.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Политика На Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом На Украине руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу.

Хоккей Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» "Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.

Культура Исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Визбора Одному из основоположников авторской песни сегодня исполнилось бы 85 лет. Когда Юрию Визбору исполнилось три года, его отца репрессировали.

Происшествия На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Политика Бывший глава Интерпола признался в получении взяток Бывший глава Интерпола и бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток.

Транспорт В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.

Политика Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17 Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

Политика Трамп может уволить главу ФРС США Американский президент Дональд Трамп считает, что может уволить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла .