Политика
Умер избитый в Черкассах украинский журналистРИА Новости 01:49
Журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили в Черкассах, умер, сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
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с чего всё началось
— Национальный союз журналистов продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова, — написал Томиленко в "Фейсбуке".Life.ru03:34
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