Побивший американца футболист заслужил прощение «Спартака»Lenta.ru 14:26

Футболист, находясь за рулем Mercedes, проехал на красный сигнал светофора, помешав движению пешеходов. Проходивший по переходу американец ударил по машине Гулиева, который задел его, чем вызвал приступ агрессии у игрока. В итоге игрок «Спартака» подрался с мужчиной и сломал ему нос.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Общество Инвалидам уточняют рабочие места Минтруд разрабатывает законопроект, который позволит создавать для инвалидов новые рабочие места на средства от штрафов работодателей.

Экономика Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.

Происшествия Умер ранивший себя экс-президент Перу Бывший президент Перу 69-летний Алан Гарсия скончался в больнице Лимы, передает Reuters.

Технологии Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.

Авто УАЗ выпустил новую версию «буханки» Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».

Здоровье Эксперт: число онкобольных в России превысило 600 тыс. человек Заболеваемость раком в России увеличилась, онкозаболевания диагностированы у более чем 600 тыс. человек благодаря улучшению диагностики.

Шоу-бизнес Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.

Политика Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену «Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.

Экономика Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.

Кино Вышел финальный трейлер «Мстителей» В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.

Технологии Гендиректором S7 Space назначена Рано Джураева Гендиректором компании «С7 Космические транспортные системы» (S7 Space) назначена Рано Джураева, сообщает 17 апреля S7 Group.

Происшествия Пак не простил Мамаева и Кокорина Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.

Футбол Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей, сообщает пресс-служба «армейцев».

Политика Медведев прибыл в здание Госдумы на ежегодный отчет о работе кабмина Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в здание Государственной думы на Охотном ряду в центре Москвы.

Происшествия Пушков отреагировал на заявление историка о погибших в Одессе Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.

Технологии Аудитория Рунета выросла до 93 миллионов человек в 2019 году Аудитория российского сегмента интернета выросла до 93 миллионов человек в нынешнем году.

Кино Фильм «Братство» Лунгина выйдет в прокат 10 мая Лунгин сообщил в пятницу, что готов выпустить в прокат свой фильм "Братство" не 9 мая, а 10 или 11 мая.

Общество Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.

Здоровье Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.

Авто Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.