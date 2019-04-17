Футбол
Побивший американца футболист заслужил прощение «Спартака»Lenta.ru 14:26
Футболист, находясь за рулем Mercedes, проехал на красный сигнал светофора, помешав движению пешеходов. Проходивший по переходу американец ударил по машине Гулиева, который задел его, чем вызвал приступ агрессии у игрока. В итоге игрок «Спартака» подрался с мужчиной и сломал ему нос.
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