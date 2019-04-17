Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчикаLenta.ru 16:26

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook. Он рассказал, что встретился со спортсменом, и понадеялся, что эта беседа станет переломной для него.
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