Футбол
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчикаLenta.ru 16:26
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook. Он рассказал, что встретился со спортсменом, и понадеялся, что эта беседа станет переломной для него.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Аяз, не разочаровывай меня! Пострадавший от Гулиева американец сделал заявление
Спорт день за днем12:35
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Порту» и прошел в полуфинал Лиги чемпионов
Встреча прошла на стадионе "Драгау" и завершилась победой гостей со счетом 4:1.
Обновлено в 17:00
Политика
Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда сотрудников компании «Роснефть».
Обновлено в 12:57
Финансы
Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБ
Банк «Восточный» в апреле досрочно начислил 11,8 млрд руб. резервов по требованию Центробанка, сообщил РБК представитель банка.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Футбол
Сон побил рекорд Шацких в Лиге чемпионов
Предыдущий рекорд в активе экс-форварда киевского «Динамо» и сборной Узбекистана Максима Шацких, который забил в Лиге чемпионов 11 мячей.
Обновлено в 16:02
Футбол
«ПСЖ» проиграл «Нанту» и снова отложил досрочное чемпионство в Лиге-1
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл на выезде «Нанту» и снова не смог досрочно оформить титул в национальном чемпионате.
Обновлено в 15:44
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы
Чиновник уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к доллару.
Обновлено в 17:02
Кино
Disney отменил все пресс-показы «Мстителей: Финал»
Российское подразделение Disney отменило все пресс-показы фильма «Мстители: Финал», сообщает TJ.
Обновлено в 13:12
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Политика
РФ передала Белоруссии предложения по интеграции
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Россия передала Белоруссии предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Пять лет вместе: Гела Месхи и Екатерина Климова по-прежнему устраивают друг другу сюрпризы
Обновлено в 14:20
Футбол
Салах запросил у «Ливерпуля» трансфер из-за конфликта с Клоппом
Как сообщает AS, у египтянина конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, из-за которого футболист обратился к руководству красных с запросом своего трансфера.
Обновлено в 14:50
Авто
Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке
Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Кино
Назван исполнитель роли Мастер Чифа в экранизации игры «Halo»
Роль Мастер Чифа в сериале телеканала Showtime по мотивам популярной серии игр "Halo" исполнит актер Пабло Шрайбер, знакомый зрителям по фильму "Человек на Луне" и сериалу "Оранжевый хит сезона".
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В США нашли мертвой женщину, угрожавшую ранее школам
Вооруженная женщина, из-за угроз которой было закрыто большинство школ американского Денвера, найдена мертвой, сообщает отделение ФБР города.
Обновлено в 14:27
Политика
В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов в «Олимпийском»
Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о порядке проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 16:47
Экономика
Ассоциация электронных коммуникаций оценила размер экономики рунета
По данным РАЭК, аудитория интернета в России выросла в 2018 г. на 3% к 2017 г. Интернетом пользуются 92,8 млн россиян, или 76% населения.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре
По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено в 15:53
Авто
Hyundai официально представил бюджетный кроссовер Venue
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено в 11:10
Политика
КМИС называет неточными данные о росте рейтинга Порошенко
Заместитель директора КМИС Антон Грушицкий заявил, что опубликованный рейтинг кандидата в президенты Петра Порошенко, согласно которому его поддерживают около 40% избирателей, не являются точными, поскольку получен в результате телефонного опроса.
Обновлено в 12:10
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой
Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Пак не простил Мамаева и Кокорина
Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56