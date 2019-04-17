Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчикаLenta.ru 16:26

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook. Он рассказал, что встретился со спортсменом, и понадеялся, что эта беседа станет переломной для него.

Спорт день за днем

Политика Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти» Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда сотрудников компании «Роснефть».

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

Футбол Сон побил рекорд Шацких в Лиге чемпионов Предыдущий рекорд в активе экс-форварда киевского «Динамо» и сборной Узбекистана Максима Шацких, который забил в Лиге чемпионов 11 мячей.

Футбол «ПСЖ» проиграл «Нанту» и снова отложил досрочное чемпионство в Лиге-1 Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл на выезде «Нанту» и снова не смог досрочно оформить титул в национальном чемпионате.

Наука Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.

Шоу-бизнес Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.

Политика США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы Чиновник уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к доллару.

Авто УАЗ выпустил новую версию «буханки» Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».

Политика РФ передала Белоруссии предложения по интеграции Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Россия передала Белоруссии предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.

Футбол Салах запросил у «Ливерпуля» трансфер из-за конфликта с Клоппом Как сообщает AS, у египтянина конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, из-за которого футболист обратился к руководству красных с запросом своего трансфера.

Авто Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.

Происшествия Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Кино Назван исполнитель роли Мастер Чифа в экранизации игры «Halo» Роль Мастер Чифа в сериале телеканала Showtime по мотивам популярной серии игр "Halo" исполнит актер Пабло Шрайбер, знакомый зрителям по фильму "Человек на Луне" и сериалу "Оранжевый хит сезона".

Армия и оружие «Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Происшествия В США нашли мертвой женщину, угрожавшую ранее школам Вооруженная женщина, из-за угроз которой было закрыто большинство школ американского Денвера, найдена мертвой, сообщает отделение ФБР города.

Политика В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов в «Олимпийском» Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о порядке проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Экономика Ассоциация электронных коммуникаций оценила размер экономики рунета По данным РАЭК, аудитория интернета в России выросла в 2018 г. на 3% к 2017 г. Интернетом пользуются 92,8 млн россиян, или 76% населения.

Происшествия Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.

Авто Hyundai официально представил бюджетный кроссовер Venue Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.

Политика КМИС называет неточными данные о росте рейтинга Порошенко Заместитель директора КМИС Антон Грушицкий заявил, что опубликованный рейтинг кандидата в президенты Петра Порошенко, согласно которому его поддерживают около 40% избирателей, не являются точными, поскольку получен в результате телефонного опроса.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Шоу-бизнес Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.