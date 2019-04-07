Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против ГлушаковаГазета.Ru 08:02
Болельщик московского "Спартака", которого избили во время игры 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (0:2), рассказал о случившемся, передает "Чемпионат.com". Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
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