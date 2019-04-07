Футбол

Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против ГлушаковаГазета.Ru 08:02

Болельщик московского "Спартака", которого избили во время игры 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (0:2), рассказал о случившемся, передает "Чемпионат.com". Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
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Избитый фанат «Спартака»: я полностью «Карреровер», в «ОПГ Ромашку» тоже верю

Чемпионат08:02

Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова

Газета.Ru08:02

«Уронили на бетонный пол и начали забивать ногами»

Спорт-Экспресс07:40

Избитый фанат «Спартака»: понимал, что шарф с надписью против Глушакова — это провокация

RT на русском09:14

Фаната «Спартака» избили из-за Глушакова, а защитник из Ганы будет в сборной России?

Советский спорт00:22

Feduk, драка из-за Глушакова и много огня. Как «Открытие Арена» полыхала на дерби

Sport24.ruвчера в 16:35

Фаны «Спартака» поссорились на трибуне из-за Глушакова – один потерял сознание от удара

Eurosport.ruвчера в 13:21
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Происшествия

По делу о стрельбе в Дании задержаны 14 человек

В расположенном в пригороде столицы Копенгагена городе Херсхольме по подозрению в причастности к произошедшей накануне вечером стрельбе задержаны, по меньшей мере, 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет.
Обновлено вчера в 19:09
Общество

Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей

Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей Активисты общественного движения "Поморье — не помойка !" и члены партии "Яблоко" проведут 7 апреля митинги против мусорной реформы в 20 городах Архангельской области.
Обновлено 05 апреля в 14:02
Происшествия

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Футбол

Владелец ФК «Краснодар» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Экс-невеста Тимати Мила Волчек ждет ребенка

Бывшая возлюбленная рэп-исполнителя Тимати Мила Волчек в прошлом году рассекретила отношения с сыном миллиардера Алексеем Гарбером.
Обновлено в 08:36
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Политика

Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»

Обновлено в 09:01
Политика

На Западе заявили о выходе России из космической гонки

Космическая гонка началась снова, и амбиции мировых держав сконцентрировались на покорении Луны, однако основные участники поменялись: Россию теперь сменил Китай, пишет Le Figaro.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Тюмени девочка выжила после падения с 10 этажа из-за селфи

Обновлено в 10:08
Общество

Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля

На этой неделе вам стоит быть осторожнее с коллегами-женщинами.
Обновлено в 10:00
Здоровье

Число детей-аутистов будет расти

В настоящее время никакой профилактики аутизма не существует, а предсказать появление ребенка с этим расстройством невозможно, заявил «URA.RU» член Союза педиатров России Дмитрий Малых.
Обновлено в 04:06
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Происшествия

Выяснилось, что опасного сближения самолетов над Москвой не было

Бизнес-джет и британский самолет Airbus A-380, следовавший из Лондона в Гонконг, над московским Шереметьевом не сближались, поступившая ранее информация неверна, сообщил представитель ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ".
Обновлено в 07:45
Общество

В Омске детский паровозик прокатился под песню Rammstein

Обновлено в 09:01
Футбол

Масалитин: «„Спартак“ мог спокойно выигрывать»

"Спартак" практически во всех компонентах обыгрывал ЦСКА в первом отрезке, они спокойно могли выигрывать.
Обновлено в 09:47
Политика

В ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявит официальные итоги первого тура выборов 7 апреля.
Обновлено в 08:34
Политика

Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 03:14
Общество

Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом

Приготовление борща дороже всего обходится жителям Сахалина, а дешевле — Пензе.
Обновлено в 04:21
Наука

«Ктулху» возрастом полмиллиарда лет найден в Китае

Палеобиологи обнаружили останки существа возрастом 500 млн лет, внешне напоминающего мифического Ктулху или сарлака из фильмов серии «Звёздные войны».
Обновлено в 07:42
Футбол

Диего Коста получил красную карточку за оскорбление судьи

Обновлено вчера в 17:55
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено 05 апреля в 06:54
Хоккей

СКА — ЦСКА 2:0 (2-й период)

Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк попал в состав своей команды на шестой матч финала Западной конференции КХЛ против московского ЦСКА В нынешнем сезоне Дацюк сыграл в 10 матчах плей-офф и набрал 7 очков (1 гол и 6 результативных передач).
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь».
Обновлено в 10:30
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Общество

Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено вчера в 13:54
Политика

Соловьёв выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Происшествия

В Москве задержали одиночных пикетчиков в поддержку «Свидетелей Иеговы»

В Москве полиция задержала троих мужчин, которые стояли в одиночных пикетах в поддержку «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 09:55
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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