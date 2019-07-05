Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочкаВести.Ru 02:27
Семилетняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в одну из больниц Ингушетии. Врачи обнаружили на ее теле множественные ссадины, синяки, открытый перелом кисти. Ребенку срочно сделали операцию по восстановлению кровообращения в руке, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местный Минздрав.
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Вину подозреваемая не признает. Следствие ходатайствует об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, ответственных за соблюдение прав ребенка.
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