Происшествия

Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в МосквуИзвестия вчера в 13:30

Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.
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Леонид Рошаль
При первичном обследовании диагнозы практически подтверждаются, серьёзные повреждения в области кисти — за неё нужно бороться... И с уверенностью сказать, что всё обойдется хорошо, без каких-то ампутаций, пока нельзя, потому что кровоток нарушен очень значительно.
— Леонид Рошаль, хирургRT на русском вчера в 18:51

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