Происшествия
Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в МосквуИзвестия вчера в 13:30
Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.
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При первичном обследовании диагнозы практически подтверждаются, серьёзные повреждения в области кисти — за неё нужно бороться... И с уверенностью сказать, что всё обойдется хорошо, без каких-то ампутаций, пока нельзя, потому что кровоток нарушен очень значительно.
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Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
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МИД Венгрии выразил надежду на отмену украинского «языкового закона»
Глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил надежду на потепление отношений с Украиной.
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Обновлено вчера в 07:23
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Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
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Пушков оценил риск возможной техногенной катастрофы на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Украине грозит техногенная катастрофа.
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