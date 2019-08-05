Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки. Об этом передает РИА "Новости". По словам Рошаля, у девочки наступила очередная стадия лечения.

Недвижимость Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.

Экономика Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7% Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.

Экономика МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.

Происшествия Детонация на складе боеприпасов под Ачинском прекратилась Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Происшествия На Кубани убили семью с маленьким ребенком Убита семья из трех человек: 32-летний мужчина, его 33-летняя супруга и их 5-летний сын.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Происшествия В МЧС назвали главную причину пожаров в Сибири Основной причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение человека с огнем.

Общество Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».

Футбол Главный тренер ФК «Порту» пропустит матч с «Краснодаром» Главный тренер ФК «Порту» Сержиу Консейсау пропустит первый матч Лиги чемпионов с «Краснодаром».

Экономика Поставки российского угля на Украину резко сократились По данным «Коммерсанта», большая часть российских предприятий вообще прекратила отгрузку, другие же перенаправили свои поставки через Беларусь.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Финансы Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.

Технологии Жителей РФ предупредили об опасности фейковых видео со знаменитостями Как пояснили представители IT-фирмы, в интернете можно увидеть видео, дающие возможность заменить речь человека, движения губ и лица.

Армия и оружие Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром» Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», производящая крылатые авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», раскрыла основные характеристики этих боеприпасов, передаёт ТАСС.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Экономика Прокуратура Испании попросила вызвать Михаила Фридмана в суд на допрос Антикоррупционная прокуратура Испании попросила вызвать в суд на допрос в качестве подозреваемого миллиардера Михаил Фридмана по делу, связанному с банкротством испанской компании Zed WorldWide, занимающейся компьютерными и мобильными технологиями.

Общество Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.

Происшествия Под Нижним Тагилом грузовик смял ВАЗ. Водитель легковушки погиб Под Нижним Тагилом 31-летний водитель ВАЗ – 2110 погиб при столкновении с грузовиком МАЗ.

Армия и оружие В КНДР оценили проведение США и Южной Кореей совместных учений Ранее США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене.

Происшествия В Салехарде пенсионерка погибла при пожаре в социальном доме Пожилая жительница Салехарда (ЯНАО) скончалась в больнице после ночного пожара, произошедшего в пятиэтажном доме, в котором проживали престарелые граждане и инвалиды, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.

Общество В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Экономика В Грузии рассказали об увеличении экспорта вина в РФ в этом году За первые семь месяцев текущего года Грузия увеличила поставки в Россию различных сортов вин на два процента – до более чем 29,13 миллиона тонн.