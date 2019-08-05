Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать рукуГазета.Ru вчера в 12:50

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки. Об этом передает РИА "Новости". По словам Рошаля, у девочки наступила очередная стадия лечения.
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Рошаль Леонид Михайлович
Хирург
Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор.
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