Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать рукуГазета.Ru вчера в 12:50
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки. Об этом передает РИА "Новости". По словам Рошаля, у девочки наступила очередная стадия лечения.
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Консилиум врачей решил ампутировать правую руку семилетней девочки из Ингушетии
Интерфакс - Россиявчера в 12:49
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