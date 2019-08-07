Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют рукуНовый День вчера в 01:17
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами. Над ребенком издевалась родная тетя. О том, что девочке предстоит ампутация правой руки, сообщил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве Леонид Рошаль.
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