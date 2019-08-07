Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке ампутируют рукуНовый День вчера в 01:17

Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами. Над ребенком издевалась родная тетя. О том, что девочке предстоит ампутация правой руки, сообщил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве Леонид Рошаль.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Врачи ампутировали руку искалеченной ингушской девочке

Интерфакс14:18

Врачи ампутировали часть руки избитой девочке из Ингушетии

РБК13:53

Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

RT на русском12:44

Ингушской девочке, избитой родной теткой, ампутировали часть правой руки

Интерфакс - Россия12:34

Избитой девочке из Ингушетии удалили часть правой руки

Телеканал 360°12:54

Избитой в Ингушетии девочке ампутировали руку до локтя

РИА Новости13:10

Избитой семилетней девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

ТАСС12:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
Космос

Обнаружена черная дыра в 40 миллиардов раз тяжелее Солнца

Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Сторонники Атамбаева: силовики покидают село Кой-Таш

В штабе сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили, что силовики покидают территорию села Кой-Таш, где располагается резиденция экс-главы государства.
Обновлено в 18:02
Кино

Disney переснимет фильмы «Один дома» и «Ночь в музее»

Обновлено в 04:49
Происшествия

Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристами

Под Новороссийском с обрыва сорвался рейсовый автобус с туристами, есть жертвы, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 16:38
Экономика

Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств

Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Обновлено в 06:38
Политика

Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Здоровье

Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка

Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

София Ротару отмечает день рождения в Крыму

Сегодня, седьмого августа, София Ротару отмечает день рождения.
Обновлено в 03:03
Теннис

Павлюченкова уступила Остапенко во втором круге турнира в Торонто

Обновлено в 17:36
Авто

Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские авто

В шоу-румах немецкого импортера Lada Automobile GmbH наряду со складскими остатками с октября появятся китайские микроавтобусы и фургоны Joylong, внешне напоминающие Toyota Hiace и Toyota Alphard прошлых поколений соответственно.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

На Западе оценили возможности «Охотника»

Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено в 14:56
Политика

Зеленский анонсировал «стремительный рост» экономики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд реформ на Украине и заявил, что ожидает роста украинской экономики на уровне 5-7% в ближайшие годы.
Обновлено в 16:30
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Технологии

В Apple Music появились несжатые треки

Запуск новой программы в Apple Music не изменит стоимость месячной подписки, несмотря на то, что теперь у пользователей появится возможность слушать и передавать аудио без потерь по требованию.
Обновлено в 14:29
Политика

В ООН призвали США активно бороться с расистской идеологией

Эксперты ООН призвали США активнее бороться с расистской идеологией.
Обновлено в 17:44
Футбол

«Эсперанс» утвержден победителем африканской Лиги чемпионов

Африканская конфедерация футбола утвердила "Эсперанс" из Туниса в качестве победителя африканской Лиги чемпионов в этом сезоне.
Обновлено в 18:20
Происшествия

Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном

Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Борис Корчевников попал в автомобильную аварию

Обновлено в 12:25
Общество

В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Наука

Употребление кофе не сказалось на крепости сна

Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено в 16:58
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Наука

Атомы кремния помогли ученым ускорить квантовый компьютер в 200 раз

Учёные из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) создали самый быстрый в мире логический механизм для обеспечения работы квантового компьютера.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Детали разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главой Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:04
Наука

Необычную особенность онкологии у пожилых людей нашли медики из США

Наблюдая за долгожителями медики обнаружили, что у 75-80 летних людей угроза рака снижается, а самым опасным признан возраст - 45-50 лет.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Тренер Валуева скончался в Санкт-Петербурге

Работавший с Николаем Валуевым заслуженный тренер России Валерий Дербин скончался в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

В Великобритании нашли работающего строителем двойника Брэда Питта

В Великобритании нашли двойника американского актера Брэда Питта.
Обновлено в 08:29
Финансы

Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию

Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Главное