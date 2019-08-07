Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют рукуНовый День вчера в 01:17
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами. Над ребенком издевалась родная тетя. О том, что девочке предстоит ампутация правой руки, сообщил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве Леонид Рошаль.
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Общество
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Запуск новой программы в Apple Music не изменит стоимость месячной подписки, несмотря на то, что теперь у пользователей появится возможность слушать и передавать аудио без потерь по требованию.
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В ООН призвали США активно бороться с расистской идеологией
Эксперты ООН призвали США активнее бороться с расистской идеологией.
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«Эсперанс» утвержден победителем африканской Лиги чемпионов
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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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Наука
Атомы кремния помогли ученым ускорить квантовый компьютер в 200 раз
Учёные из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) создали самый быстрый в мире логический механизм для обеспечения работы квантового компьютера.
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Детали разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главой Украины Владимира Зеленского.
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Работавший с Николаем Валуевым заслуженный тренер России Валерий Дербин скончался в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:55
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В Великобритании нашли работающего строителем двойника Брэда Питта
В Великобритании нашли двойника американского актера Брэда Питта.
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Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.
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