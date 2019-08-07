Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке ампутируют рукуНовый День вчера в 01:17

Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами. Над ребенком издевалась родная тетя. О том, что девочке предстоит ампутация правой руки, сообщил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве Леонид Рошаль.
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Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

RT на русском12:44

Врачи ампутировали часть руки избитой девочке из Ингушетии

РБК13:53

Избитой в Ингушетии девочке ампутировали руку до локтя

РИА Новости13:10

Ингушской девочке, избитой родной теткой, ампутировали часть правой руки

Интерфакс - Россия12:34

Избитой девочке из Ингушетии удалили часть правой руки

Телеканал 360°12:54

Врачи ампутировали руку искалеченной ингушской девочке

Интерфакс14:18

Избитой семилетней девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

ТАСС12:39
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:17, Вашингтон
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