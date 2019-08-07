Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами. Над ребенком издевалась родная тетя. О том, что девочке предстоит ампутация правой руки, сообщил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве Леонид Рошаль.

Гаджеты На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.

Политика Глава ЛНР пригласил Зеленского в Луганск Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Луганск на переговоры о прекращении гражданской войны.

Политика В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.

Происшествия Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.

Общество Следователь требует завести уголовное дело на Сталина Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.

Происшествия Глава милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева Начальник управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов находится в коме после травмы, полученной при штурме дома экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Транспорт «Аэрофлот» запустит рейсы на Сахалин в октябре Авиакомпания «Аэрофлот» запустит с 27 октября ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск.

Гаджеты Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10 Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.

Политика Венесуэла отказалась от переговоров с оппозицией Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил не направлять представителей страны на переговоры с оппозицией 8-9 августа, передает РИА "Новости".

Происшествия Актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины в США Американский актер Дэнни Трехо, сыгравший главную роль в фильме "Мачете убивает", помог вытащить младенца из перевернувшейся в ДТП машины в Лос-Анджелесе, сообщает в четверг телеканал abc7.

Космос Цивилизацию может уничтожить вспышка на Солнце Астрономы Колорадского университета провели исследование. Они рассказали, что Солнце может спровоцировать масштабный выброс энергии.

Гаджеты Samsung представил новый флагманский смартфон Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.

Спорт Объяснен расистский жест изобразившего азиатов тренера сборной России Старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато изобразил радость победы команды в виде расистского жеста, растянув указательными пальцами веки.

Здоровье Минздрав нашел больше всего ВИЧ-инфицированных в Сибири и на Урале Половина из новых ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2018 году, проживают в 15 регионах Сибири и Урала, пишет РБК со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ.

Экономика Суд отложил слушания по иску Evision к банку «Восточный» до 5 сентября Арбитражный суд Амурской области в четверг отложил до 5 сентября предварительные слушания по иску компании Evison Holdings Ltd. к банку "Восточный" о признании незаконными решений нового совета директоров банка, в том числе о назначении Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Школьникам предложат Конституцию в стихах В новом учебном году школьники могут начать изучать Конституцию РФ по специальному пособию в стихах и картинках.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.