Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют рукуНовый День вчера в 01:17
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами. Над ребенком издевалась родная тетя. О том, что девочке предстоит ампутация правой руки, сообщил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве Леонид Рошаль.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:17, Вашингтон
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В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
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На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri
Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.
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По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
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Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
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Обновлено в 22:24
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Актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины в США
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Цивилизацию может уничтожить вспышка на Солнце
Астрономы Колорадского университета провели исследование. Они рассказали, что Солнце может спровоцировать масштабный выброс энергии.
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Объяснен расистский жест изобразившего азиатов тренера сборной России
Старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато изобразил радость победы команды в виде расистского жеста, растянув указательными пальцами веки.
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Экономика
Суд отложил слушания по иску Evision к банку «Восточный» до 5 сентября
Арбитражный суд Амурской области в четверг отложил до 5 сентября предварительные слушания по иску компании Evison Holdings Ltd. к банку "Восточный" о признании незаконными решений нового совета директоров банка, в том числе о назначении Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
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