Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работыLenta.ru 15:35
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов. Ранее в отношении девушки составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга»).
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с чего всё началось
Ведомство же отрицает, что указанный Baza сотрудник причастен к инциденту. 10 августа в Москве прошла акция за честные выборы. Сосновскую и других активистов задержали уже после митинга, когда протестующие продолжили гулять по центру города.Телеканал RTVI15:17
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