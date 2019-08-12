Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работыLenta.ru 15:35

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов. Ранее в отношении девушки составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга»).
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с чего всё началось

Девушка, которую ударили в живот после митинга в Москве, попала в больницу

Ведомство же отрицает, что указанный Baza сотрудник причастен к инциденту. 10 августа в Москве прошла акция за честные выборы. Сосновскую и других активистов задержали уже после митинга, когда протестующие продолжили гулять по центру города.
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Дарья Сосновская, которую полицейский ударил при задержании на митинге 10 августа, попала в больницу

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