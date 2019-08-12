Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работыLenta.ru вчера в 15:35
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов. Ранее в отношении девушки составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга»).
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с чего всё началось
По словам адвоката Татьяны Молокановой, в больнице Сосновской диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и сотрясение мозга.Телеканал RTVIвчера в 15:17
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У избитой полицейским активистки в Москве заподозрили ушиб головного мозга
Говорит Москвавчера в 16:20
Врачи заподозрили сотрясение мозга у девушки, которую ударили при задержании в Москве
Интерфаксвчера в 16:50
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:20, Ашберн
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Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.
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Следователи подозревают негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Согласие» в хищении более 11 млрд рублей из Пенсионного фонда России (ПФР).
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Ядерный реактор для аванпоста Марса может быть готов к 2022 году
Обновлено вчера в 09:00
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Профсоюзы предложили Минтруду четырехдневную рабочую неделю
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