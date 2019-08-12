Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работыLenta.ru 15:35
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов. Ранее в отношении девушки составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга»).
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с чего всё началось
Ведомство же отрицает, что указанный Baza сотрудник причастен к инциденту. 10 августа в Москве прошла акция за честные выборы. Сосновскую и других активистов задержали уже после митинга, когда протестующие продолжили гулять по центру города.Телеканал RTVI15:17
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:41, Вашингтон
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Обновлено в 17:20
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На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
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