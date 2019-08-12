Ведомство же отрицает, что указанный Baza сотрудник причастен к инциденту. 10 августа в Москве прошла акция за честные выборы. Сосновскую и других активистов задержали уже после митинга, когда протестующие продолжили гулять по центру города.

с чего всё началось

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