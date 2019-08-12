Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работыLenta.ru 15:35
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов. Ранее в отношении девушки составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга»).
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с чего всё началось
Дарья Сосновская, которую ударили в живот после митинга в Москве за честные выборы, попала в больницу. Об этом 12 августа RTVI сообщила адвокат девушки Татьяна Молоканова.Телеканал RTVI15:17
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
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США ужесточат правила получения виз
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила о новом правиле, которое ограничит легальную иммиграцию в страну — в визах будут отказывать недостаточно обеспеченным людям, пишет Reuters.
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Технологии
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Армия и оружие
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Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
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Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
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Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
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Нашлась причина отказа «Мстителей» хоронить мертвую героиню
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Происшествия
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Армия и оружие
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв ракеты во время испытания в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
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Футбол
Джорджевич попрощался с болельщиками «Зенита»
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Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38%
Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.
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Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
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Музыка
Вера Брежнева приняла ЧП с пиротехникой на концерте за задумку
На концерте в Баку у Веры Брежневой вышла из строя пиротехника. Событие случилось в то время, когда певица находилась на сцене.
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«Наполи» заплатит ПСВ 42 миллиона евро за Лосано
По имеющейся информации, итальянский клуб заплатит 42 миллиона евро. Именно такая сумма прописана в контракте игрока.
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Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:26
Хоккей
Журналист: российский вратарь может быть выбран под первым номером на драфте НХЛ
Российские вратари никогда не выбирались под первым номером драфта. Ярослав Аскаров выступает в системе ХК СКА.
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Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Общество
В Росляково почтили память погибших подводников подлодки «Курск»
В поселке Росляково на Североморском кладбище прошла траурная церемония в память о погибших 118 подводниках на АПРК «Курск».
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В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.
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Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
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Политика
В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Осуждение посольством США в Киеве визита президента России Владимира Путина выглядит глупо и вообще является вмешательством во внутреннюю политику России, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.
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Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20