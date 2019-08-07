Происшествия
Избитой ингушской девочке ампутировали рукуСуть событий вчера в 13:30
Избитой в Ингушетии девочки врачи ампутировали правую кисть и предплечье, сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Семилетнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в Москву из Назрани в начале июля.
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Врачи ампутировали кисть и предплечье правой руки избитой девочке из Ингушетии
Агентство Москвавчера в 12:13
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