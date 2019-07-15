Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть рукиИзвестия 10:59
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки. Об этом рассказала пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Евгения Бумагина в понедельник, 15 июля. По ее словам, за десять суток медикам удалось стабилизировать общее состояние ребенка.
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Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран
Обновлено в 12:42
Авто
Российский Hyundai Tucson получит мощный атмосферник
Обновлено в 04:42
Футбол
Локомотив — Рубин 0:0 (1-й тайм)
Система VAR будет использоваться в ходе матча 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином» в тестовом режиме, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу «Локомотива».
Обновлено в 12:42
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Кино
Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети
В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
Обновлено в 10:16
Политика
Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряков
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки, задержанные за незаконное пересечение границы России в Керченском проливе, могут быть освобождены при гарантии их участия в уголовном процессе.
Обновлено в 11:48
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Футбол
«Интернасьонал» отказал «Спартаку» по трансферу Дурадо
Руководство бразильского клуба "Интернасьонал" отвергло предложение столичного "Спартака" по трансферу Родриго Дурадо, - утверждает Чемпионат.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Политика
Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре
В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
Обновлено в 10:21
Политика
Макрон планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на этой неделе он планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России Хасаном Рухани, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по теме иранской ядерной сделки.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Москве девушка умерла во время массажа
Обновлено в 13:10
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Внучатого племянника Аллы Пугачевой усыновили и дали новую фамилию
Уже осенью ребенок впервые пойдет в школу, на фоне чего его новые родители решили усыновить мальчика, чтобы звездная фамилия не создавала ему проблем.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Суд арестовал «вора в законе» Шишканова
Обновлено в 12:46
Авто
Появились фото салона новой Skoda Octavia
На фото видны два экрана - это цифровая приборная панель, пришедшая на смену аналоговой, а также широкоформатный сенсорный дисплей мультимедийной системы.
Обновлено в 10:52
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие
Шойгу обсудил с коллегой из Франции взаимодействие по военной линии
Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник обсудил по телефону с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли взаимодействие двух стран по военной линии.
Обновлено в 11:54
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено в 09:19
Политика
Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Политика
Не носила платка и обходила проспект Путина. 10 лет назад была убита правозащитница Наталья Эстемирова
Расследование убийства взял под контроль лично Александр Бастрыкин, вел дело командированный в Чечню следователь по особо важным делам Игорь Соболь, через месяц Бастрыкин отрапортовал о том, что убийство Наташи почти раскрыто, через год Меркель напомнила Медведеву о его обещаниях.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Зеленский объяснил, почему не отказался от кортежа
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил на своей странице в Facebook, почему не отказался от кортежа и не стал ездить на велосипеде, как обещал в ходе предвыборной кампании.
Обновлено в 12:18