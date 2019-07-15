Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть рукиИзвестия 10:59

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки. Об этом рассказала пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Евгения Бумагина в понедельник, 15 июля. По ее словам, за десять суток медикам удалось стабилизировать общее состояние ребенка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Врачи заявили о планах провести ампутацию у избитой девочки из Ингушетии

РБК12:47

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Интерфакс05:29

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

RT на русском11:41

Есть положительная динамика. Врачи НИИ Рошаля — о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Телеканал 360°11:10

Избитую в Ингушетии девочку прооперируют в Москве не раньше, чем через неделю

ТАСС09:41

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации части руки

РИА Новости09:45

Избитой в Ингушетии девочке все-таки ампутируют руку

Lenta.ru12:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

Обновлено в 13:13
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран

Обновлено в 12:42
Авто

Российский Hyundai Tucson получит мощный атмосферник

Обновлено в 04:42
Футбол

Локомотив — Рубин 0:0 (1-й тайм)

Система VAR будет использоваться в ходе матча 1-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином» в тестовом режиме, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу «Локомотива».
Обновлено в 12:42
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Кино

Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети

В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста

Обновлено в 11:18
Политика

Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряков

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки, задержанные за незаконное пересечение границы России в Керченском проливе, могут быть освобождены при гарантии их участия в уголовном процессе.
Обновлено в 11:48
Экономика

Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Футбол

«Интернасьонал» отказал «Спартаку» по трансферу Дурадо

Руководство бразильского клуба "Интернасьонал" отвергло предложение столичного "Спартака" по трансферу Родриго Дурадо, - утверждает Чемпионат.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Политика

Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре

В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
Обновлено в 10:21
Политика

Макрон планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на этой неделе он планирует провести переговоры с лидерами Ирана, США и России Хасаном Рухани, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по теме иранской ядерной сделки.
Обновлено в 13:05
Происшествия

В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Внучатого племянника Аллы Пугачевой усыновили и дали новую фамилию

Уже осенью ребенок впервые пойдет в школу, на фоне чего его новые родители решили усыновить мальчика, чтобы звездная фамилия не создавала ему проблем.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Суд арестовал «вора в законе» Шишканова

Обновлено в 12:46
Авто

Появились фото салона новой Skoda Octavia

На фото видны два экрана - это цифровая приборная панель, пришедшая на смену аналоговой, а также широкоформатный сенсорный дисплей мультимедийной системы.
Обновлено в 10:52
Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Полиция опубликовала видео задержания уголовных авторитетов в Люберцах

Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Шойгу обсудил с коллегой из Франции взаимодействие по военной линии

Министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник обсудил по телефону с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли взаимодействие двух стран по военной линии.
Обновлено в 11:54
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Кино

Новым агентом 007 станет темнокожая актриса

Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено в 09:19
Политика

Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Политика

Не носила платка и обходила проспект Путина. 10 лет назад была убита правозащитница Наталья Эстемирова

Расследование убийства взял под контроль лично Александр Бастрыкин, вел дело командированный в Чечню следователь по особо важным делам Игорь Соболь, через месяц Бастрыкин отрапортовал о том, что убийство Наташи почти раскрыто, через год Меркель напомнила Медведеву о его обещаниях.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

Зеленский объяснил, почему не отказался от кортежа

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил на своей странице в Facebook, почему не отказался от кортежа и не стал ездить на велосипеде, как обещал в ходе предвыборной кампании.
Обновлено в 12:18
Дело о жестоком избиении семилетней девочки в Ингушетии Больше новостей по теме
Главное