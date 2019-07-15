Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть рукиИзвестия 10:59
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки. Об этом рассказала пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Евгения Бумагина в понедельник, 15 июля. По ее словам, за десять суток медикам удалось стабилизировать общее состояние ребенка.
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Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
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Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
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Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Экономика
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В интернете новое развлечение – FaceApp Challenge. С помощью мобильного приложения пользователи представляют себя в старости.
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Тереза Мэй снова станцевала под песню группы ABBA
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй уже танцевала на публике под песню группы ABBA.
Обновлено в 09:46
Политика
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Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Политика
Политолог оценил заявление генсека НАТО по ДРСМД
Политолог Владимир Брутер назвал информационной войной заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по ДРСМД.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Москве началась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
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Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа в адрес представительниц Демократической партии в конгрессе США.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено в 09:19
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Поклонская рассказала о разрыве отношений
Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Армия США пригрозила собравшимся штурмовать «Зону 51»
Армия США выпустила строгое предупреждение в связи с распространяющимися призывами по поиску добровольцев для штурма "Зоны 51" в целях освобождения якобы содержащихся там в неволе инопланетян.
Обновлено в 11:07
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Голкипер «Монпелье» Лекомт стал игроком «Монако»
Вратарь «Монпелье» Бенжамин Лекомт покинул команду и подписал контракт с «Монако». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
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Авто
Опубликованы фотографии интерьера новой Skoda Octavia
В Сети появилась новая партия снимков, на которых показан новый Skoda Octavia2020 модельного года.
Обновлено в 12:39
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
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В Геленджике американец с 16-летним другом изнасиловали девушку
19-летний гражданин США пригласил к себе в номер девушку и 16-летнего подростка, с которыми ране познакомился в Дивноморском.
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