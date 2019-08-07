Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть рукиИзвестия 12:43

Московские врачи 7 августа удалили часть правой руки избитой в Ингушетии семилетней девочке. Об этом сообщили в пресс-службе Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.
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Ингушской девочке, избитой родной теткой, ампутировали часть правой руки

Интерфакс - Россия12:34

Врачи ампутировали часть руки избитой девочке из Ингушетии

РБК13:53

Избитой в Ингушетии девочке ампутировали руку до локтя

РИА Новости13:10

Врачи ампутировали руку искалеченной ингушской девочке

Интерфакс14:18

Избитой девочке из Ингушетии удалили часть правой руки

Телеканал 360°12:54

Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

RT на русском12:44

Избитой семилетней девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

ТАСС12:39
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:41, Вашингтон
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