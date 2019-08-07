Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть рукиИзвестия 12:43
Московские врачи 7 августа удалили часть правой руки избитой в Ингушетии семилетней девочке. Об этом сообщили в пресс-службе Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:41, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Экономика
«Ъ»: аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября
Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия
Спецназ Киргизии задержал Атамбаева после штурма его резиденции
Киргизский спецназ задержал бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш (Чуйская область).
Обновлено в 11:37
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Теннис
Виктория Азаренко проиграла Даяне Ястремской в Торонто
Ранее спортсменки друг с другом не встречались. Следующей соперницей Ястремской в Торонто будет американка София Кенин.
Обновлено в 13:10
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Политика
Путин и Зеленский договорились о новой встрече «нормандской четверки»
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились о возможной встрече лидеров «нормандской четверки».
Обновлено в 06:41
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова поделилась постельной фотосессией
Совсем скоро вторая гражданская жена Тимати Анастасия Решетова станет мамой.
Обновлено в 05:06
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Политика
Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17
Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.
Обновлено в 01:59
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Минобороны может приравнять Северный флот к военному округу
Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы России.
Обновлено в 08:45
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Футбол
«Реал» предложил за Неймара 120 млн евро и Модрича
Мадридский клуб сделал официальное предложение по бразильцу в размере 120 млн евро и бесплатного перехода в «ПСЖ» полузащитника Луки Модрича.
Обновлено в 12:32
Здоровье
Роспотребнадзор: на «горячую линию» обратились свыше 6 тысяч туристов
Итоги работы Всероссийской горячей линии по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом подвел Роспотребнадзор: согласно информацию ведомства, на линию поступило 6’050 звонков от туристов.
Обновлено в 04:28
Наука
Специалисты предсказали разрушение саркофага Чернобыльской АЭС
Обновлено в 13:40
Космос
Умер астрофизик академик Кардашев
На 88-м году жизни умер крупный ученый-астрофизик, академик РАН Николай Семёнович Кардашев.
Обновлено 04 августа в 09:38
Технологии
МТС займется производством медиаконтента
Телекоммуникационная компания МТС анонсировала структуру "МТС Медиа", которая займется производством и распространением видеоконтента.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
София Ротару празднует свой 72-й день рождения
Сегодня одна из самых знаменитых певиц страны празднует свой день рождения.
Обновлено в 03:39
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03
Гаджеты
«Чипокалипсис» вернулся. Под ударом ПК на процессорах Intel и AMD
«Чипокалипсис» продолжается Исследователи обнаружили новую уязвимость, которая затрагивает все компьютеры под управлением Windows на процессорах Intel, созданных с 2012 г. По данным некоторых исследователей, она также может затрагивать чипы AMD и ARM.
Обновлено в 09:41
Экономика
Чехия отказала России в выдаче экс-председателя банка «Интеркоммерц»
Министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала российской стороне в выдаче бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, обвиняемого в России в крупных финансовых махинациях.
Обновлено в 11:14
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Нью-Йорке звуки мотоциклов вызвали панику среди пешеходов
Тысячи людей в панике бросились врассыпную с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, перепутав издаваемые проезжающими мотоциклами громкие звуки выхлопа со стрельбой, сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 09:42