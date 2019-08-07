Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой рукиRT на русском 12:44

В пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что врачи удалили часть правой руки избитой в Ингушетии семилетней девочке.
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Избитой девочке из Ингушетии удалили часть правой руки

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Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

RT на русском12:44

Избитой семилетней девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

ТАСС12:39
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