Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой рукиRT на русском 12:44
В пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что врачи удалили часть правой руки избитой в Ингушетии семилетней девочке.
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Сообщается, что роты локализации сетевых угроз уже заработали в бригадах связи окружного подчинения и в ближайшее время появятся и в других военных частях.
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