Ручка порозовела, есть шанс сохранить ребенку руку. Первоначально прогноз был об ампутации руки. На ребенке буквально нет живого места. Раны различного периода.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены.

Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки

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