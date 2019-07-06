Происшествия

Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться рукиГазета.Ru вчера в 20:05

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены.
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Анна Кузнецова
Ручка порозовела, есть шанс сохранить ребенку руку. Первоначально прогноз был об ампутации руки. На ребенке буквально нет живого места. Раны различного периода.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельВести.Ru вчера в 14:35

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Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор.
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