Происшествия
Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться рукиГазета.Ru вчера в 20:05
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены.
Читать в источнике
Оценить88
Ручка порозовела, есть шанс сохранить ребенку руку. Первоначально прогноз был об ампутации руки. На ребенке буквально нет живого места. Раны различного периода.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельВести.Ru вчера в 14:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Происшествия
В Мексике задержали группу россиян
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче за Суперкубок России
Обновлено в 14:04
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое
Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено в 09:15
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Обновлено в 10:23
Политика
Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона
МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
Обновлено в 12:45
Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки
В Ингушетии правоохранительные органы задержали родную тетю семилетнего ребенка, попавшего в больницу с тяжелыми травмами.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Кино
Умер легендарный французский кинооператор Пьер Ломм
Обновлено вчера в 18:32
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Экономика
Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей
Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Футбол
Президент клуба «Баия» подтвердил переход Бекао в «Удинезе»
Обновлено 04 июля в 22:59
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в РФ в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Политика
Самоубийство Яковлева подтвердили в региональном правительстве — ТАСС
В правительстве региона подтвердили факт самоубийства главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева.
Обновлено в 14:16
Происшествия
В результате ЧП в Лондоне четыре человека получили ножевые ранения
В феврале сообщалось, что во французском Марселе мужчина напал с ножом на прохожих, ранения получили два человека.
Обновлено в 14:11
Политика
В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю
В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Три человека серьезно пострадали при пожаре на складе в Японии
По меньшей мере три человека серьезно пострадали при пожаре на складе в японском городе Такацуки.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Телеведущие в Калифорнии спрятались от землетрясения под стол
В Калифорнии произошло новое мощное землетрясение, второе за последние двое суток.
Обновлено в 13:23
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях
Обновлено в 14:18
Происшествия
Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным
Обновлено в 01:32