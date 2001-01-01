Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.

с чего всё началось

25 окружных избирательных комиссий завершили свою работу. Еще 20 в течение вторника должны рассмотреть документы оставшихся 47 кандидатов. Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

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