Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в МосгордумуИнтерфакс 03:16
25 окружных избирательных комиссий завершили свою работу. Еще 20 в течение вторника должны рассмотреть документы оставшихся 47 кандидатов. Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
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с чего всё началось
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.Интерфакс03:16
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