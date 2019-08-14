Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

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Председатель окружной избирательной комиссии (ОИК) Ирина Вялых сообщила о решении ОИК зарегистрировать кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму.

Митрохина зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму

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