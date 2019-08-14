Политика

Митрохина зарегистрировали кандидатом на выборы в МосгордумуRT на русском 11:03

Председатель окружной избирательной комиссии (ОИК) Ирина Вялых сообщила о решении ОИК зарегистрировать кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму.
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с чего всё началось

Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Интерфаксвчера в 11:48

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Митрохина зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму

RT на русском11:03

Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму

Коммерсантъ11:05

Избирком зарегистрировал Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

РБК11:11

Митрохин зарегистрирован кандидатом в депутаты Мосгордумы

Ведомости10:48

Окружной избирком № 43 зарегистрировал Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

ТАСС10:51

Что произошло за день: среда, 14 августа

Интерфакс13:46

Памфилова оценила решение Митрохина подать в суд из-за недопуска на выборы

РИА Новости05:41
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Энергетика

В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа

Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес высказался о заявлении российского телеканала "Матч ТВ" по поводу отмены показа ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
Обновлено в 09:35
Политика

Украина хочет создать морскую режимную зону вокруг Крыма

Украинская Госгидрография собирается создать вокруг Крыма морской режимный район, чтобы в крымские порты не могли заходить судна.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Теннис

Кудерметова уступила Петерсон во втором раунде турнира в Цинциннати

В следующем раунде шведка сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) — Ван Яфань (Китай).
Обновлено в 13:41
Гаджеты

Компания HTC представила смартфон Wildfire X

Обновлено в 13:10
Авто

Минтранс изучает предложение о запрете старых автомобилей

Свои рекомендации депутат изложила в письме, которое было направлено профильным ведомствам Минтрансу и Минпромторгу.
Обновлено в 09:35
Общество

Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников

Минюст направил в Минпросвещения представление об отмене приказа № 345 от 28 декабря 2018 года, которым был утвержден новый федеральный перечень учебников.
Обновлено в 12:59
Происшествия

На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр

Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета

Обновлено в 11:40
Футбол

Стали известны составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч за Суперкубок УЕФА

Стали известны стартовые составы английских футбольных клубов "Ливерпуль" и "Челси" на матч за Суперкубок УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:06
Политика

Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию»

Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 03:27
Общество

Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги

Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи, сообщила журналистам сама Дарья Глушакова.
Обновлено в 13:06
Интернет

Компания Microsoft предупредила о новой бреши вида BlueKeep

Компания Microsoft предупредила о новой бреши вида BlueKeep.
Обновлено в 11:18
Политика

С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда

Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе

Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Обновлено в 14:04
Происшествия

Сотрудник ФБК заявил об изъятии личных 2 млн рублей при обыске

Пресс-секретарь ФОнда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что у одного из сотрудников при обыске следователи изъяли 2,3 млн рублей, которые находились в его квартире после продажи недвижимости в Подмосковье.
Обновлено в 13:54
Политика

Литва потребовала сохранить Украине транзит газа

Сама фрау Меркель упорно отбивает все атаки, уверяя, что газопровод является чисто коммерческим проектом, и транзит через Украину будет сохранен.
Обновлено в 12:11
Хоккей

СКА обыграл «Йокерит» в товарищеском матче

У «Йокерита» отличился Хенрик Хаапала. Ранее сообщалось, что «Сибирь» обыграла чешскую «Энергию» в контрольном матче.
Обновлено в 14:09
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Басилашвили раскритиковал Бузову, назвавшую себя «блокадницей»

Обновлено в 09:23
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Здоровье

Ситуация с энтеровирусной инфекцией в Ростове обострилась

На 1 августа в эпидемический процесс по заболеванию энтеровирусной инфекцией вовлечено девять территорий Ростовской области.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика

На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии

Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено в 07:51
Космос

Астрофизик — об эволюции, будущем человечества и жизни на других планетах

Ведь есть так называемая теория «тёмного леса», согласно которой сверхразвитая цивилизация будет стремиться скрыть своё существование, чтобы её не уничтожила другая, более продвинутая.
Обновлено в 12:43
Политика

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08
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