Политика
Митрохина зарегистрировали кандидатом на выборы в МосгордумуRT на русском 11:03
Председатель окружной избирательной комиссии (ОИК) Ирина Вялых сообщила о решении ОИК зарегистрировать кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму.
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с чего всё началось
Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.Интерфаксвчера в 11:48
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Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа
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Обновлено в 12:58
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес высказался о заявлении российского телеканала "Матч ТВ" по поводу отмены показа ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
Обновлено в 09:35
Политика
Украина хочет создать морскую режимную зону вокруг Крыма
Украинская Госгидрография собирается создать вокруг Крыма морской режимный район, чтобы в крымские порты не могли заходить судна.
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Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
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Теннис
Кудерметова уступила Петерсон во втором раунде турнира в Цинциннати
В следующем раунде шведка сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) — Ван Яфань (Китай).
Обновлено в 13:41
Гаджеты
Компания HTC представила смартфон Wildfire X
Обновлено в 13:10
Авто
Минтранс изучает предложение о запрете старых автомобилей
Свои рекомендации депутат изложила в письме, которое было направлено профильным ведомствам Минтрансу и Минпромторгу.
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Общество
Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников
Минюст направил в Минпросвещения представление об отмене приказа № 345 от 28 декабря 2018 года, которым был утвержден новый федеральный перечень учебников.
Обновлено в 12:59
Происшествия
На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр
Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Футбол
Стали известны составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч за Суперкубок УЕФА
Стали известны стартовые составы английских футбольных клубов "Ливерпуль" и "Челси" на матч за Суперкубок УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:06
Политика
Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию»
Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 03:27
Общество
Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги
Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи, сообщила журналистам сама Дарья Глушакова.
Обновлено в 13:06
Интернет
Компания Microsoft предупредила о новой бреши вида BlueKeep
Компания Microsoft предупредила о новой бреши вида BlueKeep.
Обновлено в 11:18
Политика
С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда
Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе
Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Сотрудник ФБК заявил об изъятии личных 2 млн рублей при обыске
Пресс-секретарь ФОнда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что у одного из сотрудников при обыске следователи изъяли 2,3 млн рублей, которые находились в его квартире после продажи недвижимости в Подмосковье.
Обновлено в 13:54
Политика
Литва потребовала сохранить Украине транзит газа
Сама фрау Меркель упорно отбивает все атаки, уверяя, что газопровод является чисто коммерческим проектом, и транзит через Украину будет сохранен.
Обновлено в 12:11
Хоккей
СКА обыграл «Йокерит» в товарищеском матче
У «Йокерита» отличился Хенрик Хаапала. Ранее сообщалось, что «Сибирь» обыграла чешскую «Энергию» в контрольном матче.
Обновлено в 14:09
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Здоровье
Ситуация с энтеровирусной инфекцией в Ростове обострилась
На 1 августа в эпидемический процесс по заболеванию энтеровирусной инфекцией вовлечено девять территорий Ростовской области.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено в 07:51
Космос
Астрофизик — об эволюции, будущем человечества и жизни на других планетах
Ведь есть так называемая теория «тёмного леса», согласно которой сверхразвитая цивилизация будет стремиться скрыть своё существование, чтобы её не уничтожила другая, более продвинутая.
Обновлено в 12:43
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08