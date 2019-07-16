Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщили РБК в Мосгоризбиркоме.

Избирком отказал в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

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