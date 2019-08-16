Политика
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублейРИА Новости вчера в 12:29
Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.
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У Антона Шипулина, собравшегося в Госдуму, нашли незадекларированные 13 млн
Екатеринбург Онлайнвчера в 09:59
У кандидата в Госдуму Антона Шипулина нашли незадекларированные активы на ₽13 млн
Znak.comвчера в 09:32
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