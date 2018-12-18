Политика

Краевая избирательная комиссия Приморья признала Кожемяко губернатором
Вести.Ru
20:11

Олег Кожемяко стал избранным губернатором Приморья. Он признан краевой избирательной комиссией, передает ТАСС. Председатель краевого избиркома Татьяна Гладких сообщила, что за кандидата отдали более 50 процентов голосов.
Вести.Ru20:11

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Российский политик
Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края с 26 сентября 2018 года. Губернатор Сахалинской области.
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