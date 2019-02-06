Происшествия
Из воинской части на Украине украли американскую военную техникуИзвестия 08:23
Стоимость украденного оценивается в 4,5 млн гривен (около $165 тыс.), сообщается 6 февраля на сайте украинского государственного бюро расследований. Отмечается, что техника военного назначения США была передана Украине в рамках программы международной технической помощи.
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Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на два месяца
Обновлено в 07:41
Авто
BMW отзывает почти 30 тысяч автомобилей в России
Немецкий концерн BMW отзывает 28,631 тыс. автомобилей различных моделей, реализованных в России.
Обновлено в 14:53
Общество
Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами
Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Задержан подозреваемый в наезде на полицейского в Москве
Правоохранительные органы задержали в Тульской области подозреваемого в наезде на легковом автомобиле на полицейского на юге Москвы.
Обновлено в 15:27
Авто
Новая Toyota Corolla будет представлена в России в единственной версии
Японская автомобилестроительная компания Toyota представит в России модель Toyota Corolla с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с. В компании уверены, что новое поколение автомобиля догнало по техническим характеристикам модель Camry.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание
В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей
Мировой суд Пскова оштрафовал на 150 тысяч рублей редакцию радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" в связи с эфиром программы журналистки Светланы Прокопьевой, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Максим Костиков.
Обновлено в 15:29
Общество
Космонавты из ОАЭ прошли в подмосковном лесу тренировки по выживанию
Двое космонавтов из ОАЭ, проходящих тренировки в Центре подготовки космонавтов, приступили к выживанию в подмосковном лесу, говорится в видео телестудии "Роскосмоса", опубликованном в YouTube.
Обновлено в 14:42
Общество
В ульяновской гимназии детям дали вафли с червями
Накануне в соцсетях была опубликована фотография и запись о том, что ученикам гимназии в столовой раздали вафли с червями.
Обновлено в 07:01
Авто
Audi обновила внешность купе и родстера TT RS
Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Авто
Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы
Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.
Обновлено в 01:59
Происшествия
СК возбудил дело после смерти ребенка в приемной семье в Подмосковье
В Московской области в одной из приемных семей произошла трагедия: от серьезных травм погиб трехлетний ребенок.
Обновлено в 05:11
Энергетика
В Босфоре застряли танкеры с российской и казахстанской нефтью
Нефтяные танкеры, загруженные 41 миллионом баррелей нефти из портов Черного моря, в основном российской и казахстанской, застряли при проходе через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные портового оператора Tribeca Shipping.
Обновлено в 14:44
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Госдеп усомнился в опасности для США российского «Посейдона»
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что сомневается в информации о серьезной угрозе для США со стороны российской многоцелевой океанской системы «Посейдон».
Обновлено в 13:03
Космос
Запуск спутников OneWeb ракетой «Союз» намечен на 22 февраля
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Украина провела учения в Азовском море
Обновлено в 13:26
Кино
Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки»
Одним из наиболее известных фильмов Ворличека является картина «Три орешка для Золушки» (1973), основанная на сказке братьев Гримм в переложении чешской писательницы Божены Немцовой.
Обновлено в 09:09
Авто
Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах
Уже в феврале этого года на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет мировая премьера лимузина Aurus (проект "Кортеж").
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Амстердаме произошла стрельба
В Амстердаме произошла перестрелка около здания Центробанка Нидерландов.
Обновлено в 14:58
Технологии
«Медуза» обнаружила «ВКонтакте» алгоритм, который автоматически удаляет признанные экстремистскими картинки
В социальной сети «ВКонтакте» существует алгоритм, который автоматически удаляет контент, внесенный в Федеральный список экстремистских материалов Минюста.
Обновлено в 13:56
Космос
Ученые НАСА признали 2018 год четвертым самым жарким в истории
Обновлено в 13:06
Гаджеты
Новые Emoji появятся в течении этого года
Консорциум Unicode, некоммерческая организация, которая координирует разработку Unicode, объявил, что новый набор Emoji будет доступен для использования в различных сервисах в течение 2019 года.
Обновлено в 02:02
Наука
Ученые: Люди получили развитый мозг благодаря жиру
Обновлено в 11:11
Политика
Служба гражданства и иммиграции США закроет свой офис в Москве
Служба гражданства и иммиграции США (US Citizenship and Immigrations Services, USCIS) закрывает свой офис в Москве в связи с "существенным спадом объема работы", говорится в сообщении, распространенном 6 февраля ведомством.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа
"Вслед за информацией о срабатывании сирен воздушной тревоги в региональном совете Эшколь сообщаем, что был засечен запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории", - говорится в распространенном военными коммюнике.
Обновлено в 14:48
Авто
Новый пикап Chevrolet Silverado HD 2020 года получит двигатель V8
Chevrolet еще не объявила цены на новый Silverado HD 2020 года, но планирует увидеть большой пикап у дилеров летом.
Обновлено в 02:11
Экономика
«Роснано» может стать акционером Tesla
Если сделка завершится успешно, то «Роснано» может стать миноритарным акционером Tesla, сообщает источник ТАСС.
Обновлено в 02:36