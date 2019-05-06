Политика

Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизмеРИА Новости 07:31

В середине февраля совет крымских татар призвал изъять из школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для десятых классов. В обращении на имя главы республики Сергея Аксенова подчеркивалось, что в учебном пособии крымские татары представлены как пособники немецких оккупантов.
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В учебниках истории Крыма уберут главу о коллаборационизме крымских татар

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Коммерсантъ06:38

Из учебников по истории Крыма уберут страницы о депортации крымских татар

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В Лондоне найдена затерянная могила Человека-слона

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Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
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Запорожский автомобильный завод начал распродавать имущество и цеха из-за растущих долгов.
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СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета

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Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
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Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
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СК считает предварительной версией катастрофы SSJ-100 попадание молнии

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Майкла Калви оставили под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передает "Интерфакс".
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Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

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Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
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Салах не поможет «Ливерпулю» в ответном матче с «Барселоной»

Английский "Ливерпуль", в первой игре полуфинала Лиги чемпионов уступивший испанской "Барселоне" 0:3, оказался перед ответной игрой в еще более тяжелом положении, лишившись одного из своих лидеров.
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Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
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Армия и оружие

ВВС США успешно сбили ракеты лазером

ВВС США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия, сообщает The Drive.
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Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

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В Волгоградской области зафиксирован 1-й случай крымской лихорадки

Региональное управление Роспотребнадзора обнародовало информацию о случаях заболеваний, переданными клещами.
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В порт Одессы зашел британский военный корабль

В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
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Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка

Сделка по приобретению контрольного пакета акций Курскпромбанка была завершена 30 апреля, после получения согласия Банка России.
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Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России

В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке

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Авиакомпания "Ямал", в парке которой в настоящее время состоит пятнадцать самолетов Sukhoi Superjet 100, отказалась от планов покупки еще десяти машин данного типа.
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Адвокат Мамаева о состоянии сына игрока: «Мальчик стал заикаться»

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Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко назначил нового командующего операцией объединённых сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.
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Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

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