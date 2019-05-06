Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизмеРИА Новости 07:31

"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.

Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме

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