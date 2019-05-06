Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизмеРИА Новости 07:31
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьеве пассажиров
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»
Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 07:06
Происшествия
Летевший на SSJ100 мэр Североморска сообщил о попавшей в двигатель молнии
Обновлено в 11:40
Происшествия
Бортпроводник самолета SSJ-100 погиб, спасая людей
Бортпроводник Максим Моисеев в горящей хвостовой части самолета попробовал открыть заднюю дверь, однако у него не получилось, тогда он стал помогать людям покинуть самолет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.
Обновлено в 04:48
Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 65,34 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Обновлено в 04:41
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия
Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100
Обновлено в 10:55
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя
Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье
Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.
Обновлено в 11:07
Здоровье
В Барнауле провели операцию девочке с редким диагнозом
Врачи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства провели сложную операцию девочке с редким диагнозом - синдромом выхода из грудной клетки.
Обновлено в 01:56
Происшествия
СК проверяет сообщение об очередном «ребенке-маугли» в Москве
Следствие проверяет сообщение СМИ о госпитализации в одну из столичных больниц неухоженного ребенка с синяками, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве.
Обновлено в 11:14
Политика
«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»
«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Кино
Фильм «Курск» получил прокатное удостоверение
Обновлено в 08:08
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Новейший корвет «Гремящий» отправился на заводские испытания
Корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел на заводские ходовые испытания. Тестирование проводят в Финском заливе.
Обновлено в 09:13
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100
На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.
Обновлено в 01:44
Происшествия
10 торговых центров в Москве получили угрозы минирования
Массовая волна сообщений об угрозе взрывов в московских торговых центрах стала поступать с 17:30 в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 11:23
Театры
Депутат Госдумы уволил своего помощника за фаллоимитатор
Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов уволил своего помощника Алексея Шолохова.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Наука
В Египте нашли 4500-летнее захоронение рядом с пирамидами Гизы
Министерство древностей Египта объявило об обнаружении 4500-летнего кладбища около пирамид Гизы на окраине Каира.
Обновлено 04 мая в 22:19
Футбол
Влашич заявил, что готов остаться в ЦСКА еще на сезон
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью хорватскому сайту Sportske Novosti рассказал о своих планах на ближайший сезон.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Престиж дороже жизней: почему власти не запретят полеты «Суперджета»
Трагедия с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 в воскресенье, унесшая как минимум 41 жизнь, не является основанием для того, чтобы запретить полеты этой модели.
Обновлено в 10:35
Гаджеты
Huawei воюет с Samsung в торговых центрах
В сторону первой версии склоняешься после другой фотографии, на которой запечатлён торговый центр снаружи.
Обновлено в 08:14