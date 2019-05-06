Политика

Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизмеРИА Новости 07:31

"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
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В учебниках истории Крыма уберут главу о коллаборационизме крымских татар

РБК09:50

Из учебника по истории Крыма для 10-х классов будет изъята глава, оскорбившая крымских татар

Эхо Москвы08:30

Страницы о депортации крымских татар изымут из учебников

Lenta.ru07:26

Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме

РИА Новости07:31

Из учебников истории Крыма удалят раздел о татарах и фашистах

Московский Комсомолец08:16

Страницы о депортации крымских татарах изымут из учебников по истории Крыма

Коммерсантъ06:38

Из учебников по истории Крыма уберут страницы о депортации крымских татар

ТАСС05:22
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Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьеве пассажиров

Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 07:06
Происшествия

Адвокат попросил суд оправдать Кокорина по эпизоду с Соловчуком

Обновлено в 11:42
Происшествия

Летевший на SSJ100 мэр Североморска сообщил о попавшей в двигатель молнии

Обновлено в 11:40
Происшествия

Бортпроводник самолета SSJ-100 погиб, спасая людей

Бортпроводник Максим Моисеев в горящей хвостовой части самолета попробовал открыть заднюю дверь, однако у него не получилось, тогда он стал помогать людям покинуть самолет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.
Обновлено в 04:48
Финансы

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 65,34 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Обновлено в 04:41
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия

Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100

Обновлено в 10:55
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье

Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.
Обновлено в 11:07
Здоровье

В Барнауле провели операцию девочке с редким диагнозом

Врачи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства провели сложную операцию девочке с редким диагнозом - синдромом выхода из грудной клетки.
Обновлено в 01:56
Происшествия

СК проверяет сообщение об очередном «ребенке-маугли» в Москве

Следствие проверяет сообщение СМИ о госпитализации в одну из столичных больниц неухоженного ребенка с синяками, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве.
Обновлено в 11:14
Политика

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Футбол

Зидан сказал Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что не рассчитывает на них

Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Кино

Фильм «Курск» получил прокатное удостоверение

Обновлено в 08:08
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Новейший корвет «Гремящий» отправился на заводские испытания

Корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел на заводские ходовые испытания. Тестирование проводят в Финском заливе.
Обновлено в 09:13
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100

На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.
Обновлено в 01:44
Происшествия

10 торговых центров в Москве получили угрозы минирования

Массовая волна сообщений об угрозе взрывов в московских торговых центрах стала поступать с 17:30 в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 11:23
Театры

Депутат Госдумы уволил своего помощника за фаллоимитатор

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов уволил своего помощника Алексея Шолохова.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Наука

В Египте нашли 4500-летнее захоронение рядом с пирамидами Гизы

Министерство древностей Египта объявило об обнаружении 4500-летнего кладбища около пирамид Гизы на окраине Каира.
Обновлено 04 мая в 22:19
Армия и оружие

Эсминцы США прошли рядом со спорными островами в Южно-Китайском море

Обновлено в 02:25
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Обновлено в 07:18
Футбол

Влашич заявил, что готов остаться в ЦСКА еще на сезон

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью хорватскому сайту Sportske Novosti рассказал о своих планах на ближайший сезон.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Престиж дороже жизней: почему власти не запретят полеты «Суперджета»

Трагедия с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 в воскресенье, унесшая как минимум 41 жизнь, не является основанием для того, чтобы запретить полеты этой модели.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Гаджеты

Huawei воюет с Samsung в торговых центрах

В сторону первой версии склоняешься после другой фотографии, на которой запечатлён торговый центр снаружи.
Обновлено в 08:14
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