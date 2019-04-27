Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняковРБК 01:01

Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР. Судьба еще четырех человек остается неизвестной.

Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков

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