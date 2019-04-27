Происшествия

Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняковРБК 01:01

Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР. Судьба еще четырех человек остается неизвестной.
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Тела еще восьми погибших извлекли из шахты под Луганском

Интерфакс00:07

Спасатели извлекли из шахты «Схидкарбон» в ЛНР тела 13 горняков

Известия01:04

Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела 13 погибших

ТАСС00:00

Спасательная операция России в Донбассе

РИА Новости01:00

Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков

РБК01:01

Из шахты в ЛНР после взрыва извлекли тела 13 горняков

RT на русском01:38

Тела еще восьми горняков достали из-под завалов на шахте в ЛНР

Газета.Ru02:08
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