Происшествия
Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняковРБК 01:01
Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР. Судьба еще четырех человек остается неизвестной.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:38, Ашберн
Политика
Пушков дал совет Зеленскому в вопросе разрешения ситуации в Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского об условиях мира в Донбассе.
Обновлено в 03:42
Музыка
Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
В Трампа бросили телефон во время выступления
Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика
Путин заявил о возможной упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины
Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины.
Обновлено в 04:37
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Козак назвал срок восстановления работы нефтепровода «Дружба»
Вице-премьер Дмитрий Козак назвал срок восстановления стабильной работы нефтепровода «Дружба». Она будет возобновлена в течение двух недель.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба»
Президент России Владимир Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 05:29
Экономика
В регионах появятся новые места накопления ТКО
Два экологических поручения должны быть выполнены до 30 мая.
Обновлено в 04:16
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Политика
В Госдуме оценили идею упрощения получения гражданства для украинцев
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что упрощённый порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространён на всех жителей Украины.
Обновлено в 05:23
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие
ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Путин назвал приговор Бутиной беспределом
Президент России Владимир Путин согласился с оценкой МИД РФ по поводу наказания для россиянки Марии Бутиной в США и назвал 18-месячный приговор беспределом.
Обновлено в 05:03
Религия
Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу
Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Вероятную причину пожара на заводе «Красмаш» определили в МЧС
Нарушение правил эксплуатации электрооборудования является наиболее вероятной причиной пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске, сообщил начальник регионального управления МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом
Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Политика
Показатели оценки эффективности губернаторов утверждены президентом
Методику расчета показателя эффективности работы российских губернаторов предложил разработать президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 05:01
Общество
Омичей предупреждают о сильном ветре
МЧС рекомендует омичам при сильном ветре не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами; убрать вещи с крыш, балконов и подоконников; уходя из дома, закрывать окна, балконные двери, выключить электроприборы; не отпускать детей на улицу.
Обновлено в 04:48
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Транспорт
На МЖД идут работы по соединению Киевского и Смоленского направлений
Развернуты работы по возведению четырёх новых станций в рамках строительства железнодорожного пути, соединяющего Киевское и Смоленское направления Московской железной дороги, завершить работы планируется в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 04:33
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
ОБСЕ обнаружила в Донбассе готовую к бою военную технику
Десятки единиц военной техники находятся в населённых пунктах в районе Луганска.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Политика
Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ
Последнюю российскую ракету "Союз", имеющую украинскую систему управления, отправили на космодром Байконур.
Обновлено в 03:42
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу
Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15