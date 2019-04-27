Происшествия
Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняковРБК 01:01
Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР. Судьба еще четырех человек остается неизвестной.
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По словам Дмитрия Медведева, предприятия реального сектора экономики должны вовлекаться в подготовку, переподготовку и повышение квалификации школьных учителей и педагогов колледжей, передаёт РИА Новости.
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