Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняковРБК 07:52

Трагедия на шахте „Схидкарбон“ забрала жизни 17 шахтеров. Их тела уже подняты на поверхность. Уверен, что сегодня весь Донбасс, вся Россия сопереживает родственникам и близким погибших.

Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков

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