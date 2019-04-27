Происшествия
Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняковРБК 07:52
Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Трагедия на шахте „Схидкарбон“ забрала жизни 17 шахтеров. Их тела уже подняты на поверхность. Уверен, что сегодня весь Донбасс, вся Россия сопереживает родственникам и близким погибших.
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