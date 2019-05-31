Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сценКоммерсантъ 06:31

Из фильма «Рокетмен» о британском певце и композиторе сэре Элтоне Джоне перед выходом в российский прокат были вырезаны откровенные сцены и кадры с наркотиками.
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URA.Ruвчера в 19:22
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Элтон Джон
Британский певец
Британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд». Рыцарь-бакалавр, Командор ордена Британской империи. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997», разошёлся 37-миллионным тиражом.
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