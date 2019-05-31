Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сценКоммерсантъ 06:31

Из фильма «Рокетмен» о британском певце и композиторе сэре Элтоне Джоне перед выходом в российский прокат были вырезаны откровенные сцены и кадры с наркотиками.

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

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