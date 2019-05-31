Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сценКоммерсантъ 06:31

Из фильма «Рокетмен» о британском певце и композиторе сэре Элтоне Джоне перед выходом в российский прокат были вырезаны откровенные сцены и кадры с наркотиками.
Читать в источнике
с чего всё началось
Ранее в посте в "Фейсбуке
" кинокритик Антон Долин сообщил, что в фильме про Элтона Джона были вырезаны сцены интимной близости между мужчинами и сцены употребления наркотиков.
Life.ru05:42

Подробнее о событии

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

Коммерсантъ06:31

В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены

Московский Комсомолецвчера в 19:29

В Минкультуры заявили, что не просили удалять сцены из фильма об Элтоне Джоне

ТАСС06:00

Прокатчик сам удалил ряд сцен из фильма «Рокетмен», заявили в Минкультуры

РИА Новости05:51

«Исключительно решение прокатчика». Минкульт — об удалении сцены с гей-сексом из фильма про Элтона Джона

Дождь05:59

Песков адресовал Минкульту вопрос о пропаже гомосексуальных сцен из фильма об Элтоне Джоне

РЕН ТВ05:06

СМИ: в России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с наркотиками и геями

URA.Ruвчера в 19:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:11
Политика

«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:16
Политика

В России могут полностью запретить тонировку автомобилей

Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия

Обвиненного в терроризме курсанта Осипова снова отправили лечиться

Московский окружной военный суд (МОВС) 31 мая направил на принудительное лечение курсанта Военно-космической академии имени Можайского (расположена в Санкт-Петербурге) Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 05:42
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Общество

В России с начала 2019 года 15 детей погибли при падении из окна

Более 100 детей выпали из окон квартир в России с начала 2019 года, 15 из них погибли.
Обновлено в 06:05
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ

Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Россия предложила Японии отказаться от виз

Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Экономика

СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день

Российские пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день. такие данные, как сообщает РИА Новости, представила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 04:42
Общество

Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт

Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Киркоров дал комментарий про слухи о дочери Лазарева

Известный певец Филипп Киркоров опроверг слухи о том, что он якобы рассказал своим знакомым о восьмимесячной «тайной дочери» артиста Сергея Лазарева, сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 01:03
Футбол

Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован

Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Обновлено в 04:58
Политика

В Госдуму внесен законопроект о «живом» и «мертвом» пиве

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести понятия "живого" и "мертвого" пива, а также пивного суррогата.
Обновлено в 05:55
Политика

Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Общество

Росреестр перечислил штрафы для дачников

Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Транспорт

Некрасовская линия после ввода разгрузит «фиолетовую» ветку метро

По словам Романа Латыпова, после полного запуска Некрасовской линии метро, нагрузка на "фиолетовую" уменьшится на четверть, благодаря пересадкам на БКЛ и МЦК.
Обновлено в 06:31
Музыка

Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет

Обновлено вчера в 21:14
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Политика

Аваков не намерен баллотироваться в Раду

Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.
Обновлено в 05:20
Авто

Стало известно название аналога Hyundai Creta от Kia для России

Конкурент Hyundai Creta, который KIA вот-вот выпустит на рынок, получит сразу несколько названий.
Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

Самолет времен Второй мировой разбился в Польше

Обновлено в 06:37
Авто

Новый премиальный кроссовер Chery Exeed замечен в Москве

Новый премиальный кроссовер Chery Exeed, продажи которого на российском рынке стартуют в 2020 году, был сфотографирован 31 мая на одной из парковок в Москве.
Обновлено в 04:55
Футбол

Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ

Обновлено в 05:07
Политика

Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата

Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Элтон Джон
Британский певец
Британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд». Рыцарь-бакалавр, Командор ордена Британской империи. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997», разошёлся 37-миллионным тиражом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное