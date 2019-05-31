Кино
Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сценКоммерсантъ 06:31
Из фильма «Рокетмен» о британском певце и композиторе сэре Элтоне Джоне перед выходом в российский прокат были вырезаны откровенные сцены и кадры с наркотиками.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Ранее в посте в "Фейсбуке" кинокритик Антон Долин сообщил, что в фильме про Элтона Джона были вырезаны сцены интимной близости между мужчинами и сцены употребления наркотиков.Life.ru05:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:11
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:16
Политика
В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
Обвиненного в терроризме курсанта Осипова снова отправили лечиться
Московский окружной военный суд (МОВС) 31 мая направил на принудительное лечение курсанта Военно-космической академии имени Можайского (расположена в Санкт-Петербурге) Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 05:42
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Общество
В России с начала 2019 года 15 детей погибли при падении из окна
Более 100 детей выпали из окон квартир в России с начала 2019 года, 15 из них погибли.
Обновлено в 06:05
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Россия предложила Японии отказаться от виз
Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Экономика
СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день
Российские пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день. такие данные, как сообщает РИА Новости, представила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 04:42
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Киркоров дал комментарий про слухи о дочери Лазарева
Известный певец Филипп Киркоров опроверг слухи о том, что он якобы рассказал своим знакомым о восьмимесячной «тайной дочери» артиста Сергея Лазарева, сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 01:03
Футбол
Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован
Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Обновлено в 04:58
Политика
В Госдуму внесен законопроект о «живом» и «мертвом» пиве
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести понятия "живого" и "мертвого" пива, а также пивного суррогата.
Обновлено в 05:55
Политика
Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Общество
Росреестр перечислил штрафы для дачников
Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Транспорт
Некрасовская линия после ввода разгрузит «фиолетовую» ветку метро
По словам Романа Латыпова, после полного запуска Некрасовской линии метро, нагрузка на "фиолетовую" уменьшится на четверть, благодаря пересадкам на БКЛ и МЦК.
Обновлено в 06:31
Музыка
Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Политика
Аваков не намерен баллотироваться в Раду
Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.
Обновлено в 05:20
Авто
Стало известно название аналога Hyundai Creta от Kia для России
Конкурент Hyundai Creta, который KIA вот-вот выпустит на рынок, получит сразу несколько названий.
Обновлено в 04:36
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Самолет времен Второй мировой разбился в Польше
Обновлено в 06:37
Авто
Новый премиальный кроссовер Chery Exeed замечен в Москве
Новый премиальный кроссовер Chery Exeed, продажи которого на российском рынке стартуют в 2020 году, был сфотографирован 31 мая на одной из парковок в Москве.
Обновлено в 04:55
Футбол
Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ
Обновлено в 05:07
Политика
Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31