Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сценКоммерсантъ 06:31

Из фильма «Рокетмен» о британском певце и композиторе сэре Элтоне Джоне перед выходом в российский прокат были вырезаны откровенные сцены и кадры с наркотиками.
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 кинокритик Антон Долин сообщил, что в фильме про Элтона Джона были вырезаны сцены интимной близости между мужчинами и сцены употребления наркотиков.
Life.ru07:18

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Мединский назвал инициатора гей-цензуры в фильме об Элтоне Джоне

Московский Комсомолец07:54

СМИ: в России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с наркотиками и геями

URA.Ruвчера в 19:22

В Минкультуры не видели премьеру фильма об Элтоне Джоне

ТАСС07:52

Песков адресовал Минкульту вопрос о пропаже гомосексуальных сцен из фильма об Элтоне Джоне

РЕН ТВ05:06

Мединский прокомментировал ситуацию с фильмом про Элтона Джона

РИА Новости06:53

«Исключительно решение прокатчика». Минкульт — об удалении сцены с гей-сексом из фильма про Элтона Джона

Дождь05:59

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

Коммерсантъ06:31
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Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Обновлено в 08:00
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Общество

Владимир Путин дал имя аэропорту Владивостока

Владимир Путин присвоил аэропорту Владивостока имя Владимира Клавдиевича Арсеньева; президент России подписал соответствующий указ в пятницу, 31 мая - и с этоого же дня документ вступает в законную силу, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Обновлено в 08:14
Экономика

Долг Венесуэлы перед производителем банкнот составил 18 млн фунтов

Центральный банк Венесуэлы задолжал одному из крупнейших в мире производителей ценных бумаг и банковского оборудования британской компании De La Rue 18 млн фунтов, пишет издание Financial Times.
Обновлено в 08:09
Политика

Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Транспорт

В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки

Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".
Обновлено в 06:58
Политика

В ООН оценили психическое здоровье Ассанжа в британской тюрьме

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме и дал свою оценку физическому и психологическому состоянию австралийца, пишет The Guardian.
Обновлено в 06:12
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Forbes сообщил о новом подозреваемом в деле «Седьмой студии»

В деле «Седьмой студии» появился еще один подозреваемый, сообщает Forbes.
Обновлено в 08:03
Гаджеты

«Роскачество» составило рейтинг лучших антивирусов

Лучшим антивирусным ПО для MacOS признаны: Cyber Security Pro (ESET) Internet Security (Kaspersky) Antivirus for Mac (Bitdefender) Antivirus for Mac OS (G Data) Security Deluxe (Norton) Наименьшие оценки в ходе исследования «Роскачества» для Windows получили программы компаний Sophos и «Доктор Веб», а для MacOS – сама Apple и Avira.
Обновлено в 02:59
Авто

Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73

Немецкая компания сообщила о том, что в скором времени представит мировой публике новую гибридную модель, которая, по слухам, станет самой мощной в линейке марки.
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Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

Сумма претензий представителя Генпрокуратуры к бывшим акционерам ЮКОСа сопоставима с суммой выплат, которую обязала выплатить бывшим владельцам нефтяной компании Россию в июле 2014 года ($50 млрд) Постоянная палата третейского суда в Гааге.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Культура

В Крыму приступили к ликвидации Ялтинской киностудии

Отмечается, что имущество ялтинской киностудии распределено между двумя объектами, расположенными на улице Севастопольской и на улице Мухиной.
Обновлено вчера в 05:52
Футбол

Салах включен в заявку «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов состоится завтра, 1 июня, в Мадриде. Соперником "красных" будет английский "Тоттенхем".
Обновлено в 08:15
Происшествия

Самолет экстренно приземлился в Волгограде

Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
Обновлено в 03:28
Политика

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Авто

В России коллекционную пару Aston Martin оценили в 762 миллиона рублей

В покупку входит сразу два автомобиля Aston Martin — DB4 Zagato Continuation и DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 11:34
Теннис

Вторая ракетка мира Плишкова проиграла в третьем круге Roland Garros

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Финансы

Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая

Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.
Обновлено вчера в 23:00
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Умерла жена актера Юрия Соломина

Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.
Обновлено вчера в 14:38
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В Италии извергается вулкан Этна

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Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) несколько соратников украинского экс-президента Петра Порошенко, передает ТАСС.
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Армия и оружие

Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко

Склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области был взорван по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Употребление энергетиков может привести к нарушениям в работе сердца

Ученые Тихоокеанского университета США выяснили, что употребление в течение часа двух энергетических напитков опасно для здоровья, так как такая доза влияет на сердечный ритм и повышает кровяное давление.
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Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети»

Микеллу Абрамову приехали поддержать и звездная мама Алсу, которая волновалась за дочь, по ее признанию, гораздо больше, чем за саму себя перед сценой.
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Департамент здравоохранения американского штата Гавайи выпустил предупреждение для туристов после того, как у нескольких человек был обнаружен паразитический червь, проникающий в мозг, передает телеканал Sky News.
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Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа

28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".
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Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»

Ранее СМИ сообщили, что Янссен попал в сферу интересов «Локомотива».
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Элтон Джон
Британский певец
Британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд». Рыцарь-бакалавр, Командор ордена Британской империи. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997», разошёлся 37-миллионным тиражом.
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