Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сценКоммерсантъ 06:31

с чего всё началось

Из фильма «Рокетмен» о британском певце и композиторе сэре Элтоне Джоне перед выходом в российский прокат были вырезаны откровенные сцены и кадры с наркотиками.

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Общество Владимир Путин дал имя аэропорту Владивостока Владимир Путин присвоил аэропорту Владивостока имя Владимира Клавдиевича Арсеньева; президент России подписал соответствующий указ в пятницу, 31 мая - и с этоого же дня документ вступает в законную силу, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Экономика Долг Венесуэлы перед производителем банкнот составил 18 млн фунтов Центральный банк Венесуэлы задолжал одному из крупнейших в мире производителей ценных бумаг и банковского оборудования британской компании De La Rue 18 млн фунтов, пишет издание Financial Times.

Политика Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.

Транспорт В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".

Политика В ООН оценили психическое здоровье Ассанжа в британской тюрьме Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме и дал свою оценку физическому и психологическому состоянию австралийца, пишет The Guardian.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Гаджеты «Роскачество» составило рейтинг лучших антивирусов Лучшим антивирусным ПО для MacOS признаны: Cyber Security Pro (ESET) Internet Security (Kaspersky) Antivirus for Mac (Bitdefender) Antivirus for Mac OS (G Data) Security Deluxe (Norton) Наименьшие оценки в ходе исследования «Роскачества» для Windows получили программы компаний Sophos и «Доктор Веб», а для MacOS – сама Apple и Avira.

Авто Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73 Немецкая компания сообщила о том, что в скором времени представит мировой публике новую гибридную модель, которая, по слухам, станет самой мощной в линейке марки.

Экономика НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд Сумма претензий представителя Генпрокуратуры к бывшим акционерам ЮКОСа сопоставима с суммой выплат, которую обязала выплатить бывшим владельцам нефтяной компании Россию в июле 2014 года ($50 млрд) Постоянная палата третейского суда в Гааге.

Происшествия В Астрахани должника по алиментам достали из могилы В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.

Культура В Крыму приступили к ликвидации Ялтинской киностудии Отмечается, что имущество ялтинской киностудии распределено между двумя объектами, расположенными на улице Севастопольской и на улице Мухиной.

Происшествия Самолет экстренно приземлился в Волгограде Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.

Политика Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.

Авто В России коллекционную пару Aston Martin оценили в 762 миллиона рублей В покупку входит сразу два автомобиля Aston Martin — DB4 Zagato Continuation и DBS GT Zagato.

Финансы Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.

Шоу-бизнес Умерла жена актера Юрия Соломина Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.

Политика Зеленский убрал соратников Порошенко из СНБО Украины Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) несколько соратников украинского экс-президента Петра Порошенко, передает ТАСС.

Армия и оружие Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко Склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области был взорван по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко.

Наука Употребление энергетиков может привести к нарушениям в работе сердца Ученые Тихоокеанского университета США выяснили, что употребление в течение часа двух энергетических напитков опасно для здоровья, так как такая доза влияет на сердечный ритм и повышает кровяное давление.

Музыка Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети» Микеллу Абрамову приехали поддержать и звездная мама Алсу, которая волновалась за дочь, по ее признанию, гораздо больше, чем за саму себя перед сценой.

Здоровье Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг Департамент здравоохранения американского штата Гавайи выпустил предупреждение для туристов после того, как у нескольких человек был обнаружен паразитический червь, проникающий в мозг, передает телеканал Sky News.

Политика Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа 28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".