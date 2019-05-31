Кино
Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сценКоммерсантъ 06:31
Из фильма «Рокетмен» о британском певце и композиторе сэре Элтоне Джоне перед выходом в российский прокат были вырезаны откровенные сцены и кадры с наркотиками.
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с чего всё началось
Ранее в посте в "Фейсбуке" кинокритик Антон Долин сообщил, что в фильме про Элтона Джона были вырезаны сцены интимной близости между мужчинами и сцены употребления наркотиков.Life.ru07:18
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