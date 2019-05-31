Кино
Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сценыREGNUM 03:08
В российской версии биографического фильма «Рокетмен» было вырезано несколько гомосексуальных сцен. Об этом в соцсетях написали пользователи, посмотревшие картину.
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с чего всё началось
Ранее в посте в "Фейсбуке" кинокритик Антон Долин сообщил, что в фильме про Элтона Джона были вырезаны сцены интимной близости между мужчинами и сцены употребления наркотиков.Life.ru07:18
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