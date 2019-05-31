Кино

Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сценыREGNUM 03:08

В российской версии биографического фильма «Рокетмен» было вырезано несколько гомосексуальных сцен. Об этом в соцсетях написали пользователи, посмотревшие картину.
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Ранее в посте в "Фейсбуке"
 кинокритик Антон Долин сообщил, что в фильме про Элтона Джона были вырезаны сцены интимной близости между мужчинами и сцены употребления наркотиков.
Life.ru07:18

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Элтон Джон лишился деталей биографии

Коммерсантъ08:27

Мединский назвал инициатора гей-цензуры в фильме об Элтоне Джоне

Московский Комсомолец07:54

СМИ: в России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с наркотиками и геями

URA.Ruвчера в 19:22

Песков адресовал Минкульту вопрос о пропаже гомосексуальных сцен из фильма об Элтоне Джоне

РЕН ТВ05:06

Мединский прокомментировал ситуацию с фильмом про Элтона Джона

РИА Новости06:53

«Исключительно решение прокатчика». Минкульт — об удалении сцены с гей-сексом из фильма про Элтона Джона

Дождь05:59

В Минкультуры не видели премьеру фильма об Элтоне Джоне

ТАСС07:52
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Наука

К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков

В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

Путин назвал аэропорты странными именами

Президент России Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся деятелей России в рамках общенационального конкурса «Великие имена России».
Обновлено в 07:13
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Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ

Обновлено в 05:07
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Дмитрий Шепелев предложил телеведущей завести детей

Дмитрий Шепелев накануне «оттянулся» на мероприятии, куда был приглашен в качестве ведущего.
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Политика

Зеленский уволил главу следственного управления СБУ

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна

Обновлено вчера в 20:38
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
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Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:35
Политика

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 03:06
Экономика

Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет

Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).
Обновлено в 04:01
Футбол

Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 07:48
Политика

Россия расширит черный список представителей ЕС

Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Политика

Китай создаст свой «черный список» иностранных компаний

Китай разработает механизм, с помощью которого будет вносить в список "неблагонадежных" иностранные компании, организации и частных лиц, которые не подчиняются рыночным правилам, нарушают условия контрактов, а также ограничивают поставки продукции по причинам неделового характера, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.
Обновлено в 08:49
Здоровье

На Гавайях появились паразиты, которые поедают мозг человека

Министерство здравоохранения Гавайев и центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о паразитах, которые поедают человеческий мозг.
Обновлено в 08:51
Здоровье

Сокращающие жизнь продукты назвали ученые

Обновлено в 04:30
Политика

Кремль оценил новую методику опроса ВЦИОМа о доверии Путину

Опубликованные 24 мая результаты опроса ВЦИОМа (по данным на 19 мая) показали, что доля россиян, доверяющих президенту, составила 31,7%, что стало самым низким показателем у Путина за 13 лет.
Обновлено в 05:36
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ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева

Обновлено в 08:15
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Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»

Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
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Экономика

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
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Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала, как проводит время с детьми на природе

Примадонна показала, как проводит время с детьми Елизаветой и Гарри на природе. Алла Пугачева нечасто делает публикации в социальных сетях.
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Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября

Обновлено в 03:11
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Apple увеличила лимит на загрузку контента по сотовой сети

Компания Apple увеличила лимит на загрузку контента по сотовой сети для iPhone и iPad со 150 до 200 Мб.
Обновлено в 05:32
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Служивший в Сирии генерал обвинен в мошенничестве с зарплатами

По версии следствия, Чварков в 2016 году, являясь замначальника Военной академии Генштаба по научной работе, похитил зарплату у семерых своих подчиненных на сумму 4,3 млн рублей.
Обновлено в 03:47
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Меган Маркл обвинили в безумных тратах на одежду

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране в скором времени может быть принята новая Конституция, передает информагентство «БелТА».
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Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
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Канал Мэддисона на Twitch заблокировали

После бана Мэддисон рассказал, что это была «постанова», а само оружие является игрушечным. Канал Мэддисона блокируют на Twitch не впервые.
Обновлено вчера в 15:03
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Элтон Джон
Британский певец
Британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд». Рыцарь-бакалавр, Командор ордена Британской империи. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997», разошёлся 37-миллионным тиражом.
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