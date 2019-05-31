Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сценыREGNUM 03:08

с чего всё началось

В российской версии биографического фильма «Рокетмен» было вырезано несколько гомосексуальных сцен. Об этом в соцсетях написали пользователи, посмотревшие картину.

Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сцены

Наука К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.

Общество Путин назвал аэропорты странными именами Президент России Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся деятелей России в рамках общенационального конкурса «Великие имена России».

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Политика Зеленский уволил главу следственного управления СБУ Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.

Происшествия Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.

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Политика Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.

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Шоу-бизнес Алла Пугачева показала, как проводит время с детьми на природе Примадонна показала, как проводит время с детьми Елизаветой и Гарри на природе. Алла Пугачева нечасто делает публикации в социальных сетях.

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