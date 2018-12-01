В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.

Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд

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