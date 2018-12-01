Политика

Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд
Интерфакс
вчера в 18:31

В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.
Интерфаксвчера в 18:31

Подробнее о событии

РФПИ: из российско-саудовского фонда около $2 млрд планируется инвестировать в РФ в ближайший год

Коммерсантъвчера в 23:37

Глава РФПИ заявил о планах привлечь в Россию инвестиции в объеме $2 млрд

РИА Новостивчера в 18:07

Глава РФПИ: в экономику России из российско-саудовского фонда инвестируют $2 млрд

ТАССвчера в 17:59

Путин договорился с Саудовской Аравией о привлечении инвестиций

Экономика сегоднявчера в 18:46

Путин и саудовский принц обсуждали наращивание инвестиций со стороны Эр-Рияда - РФПИ

ПРАЙМвчера в 18:14

Россия хочет привлечь инвесторов из Японии и Китая к реализации инфраструктурных проектов

Эхо Москвы30 ноября в 19:06

Россия решила привлечь Китай и Японию к масштабной стройке инфраструктуры

РБК30 ноября в 17:28
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:01, Ашберн
Политика

Трамп согласился не поднимать пошлины для Китая с 1 января

Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал не повышать пошлины с 10% до 25% с 1 января в том случае, если Вашингтон и Пекин достигнут соглашения по определённому кругу вопросов в течение 90 дней.
Обновлено в 00:31
Политика

Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что пообщался с Дональдом Трампом "на ногах".
Обновлено в 00:55
Политика

Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил экс-глава МИД ФРГ

Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в интервью телеканалу N-TV.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

National Interest назвал новый способ России уничтожать артиллерию США

Журнал The National Interest оценил новейший российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин".
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом

"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:56
Политика

Путин назвал маловероятным сценарием сюжет фильма «Хантер Киллер»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции поделился мнением об американском боевике «Хантер Киллер».
Обновлено в 00:58
Политика

Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего

Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Меркель обсудила с Путиным ситуации в Сирии и в Керченском проливе

Обновлено вчера в 14:24
Политика

Спецслужбы Бельгии сообщили об активности террористов в Telegram

Служба безопасности Бельгии утверждает, что террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) переходят от пропаганды в Facebook и Twitter «в более закрытые приложения».
Обновлено в 00:56
Политика

СМИ назвали «сильнейший» паспорт в мире

Паспорт ОАЭ стал самым сильным в мире согласно рейтингу Passport Index, сообщает в воскресенье эмиратское издание The National.
Обновлено в 00:54
Политика

Судно попавшей под санкции российской компании вернулось в Приморье

Теплоход "Севастополь" российской компании "Гудзон", задержанный ранее в южнокорейском порту Пусан предположительно из-за санкций США, прибывает во Владивосток.
Обновлено в 00:59
Политика

Эрдоган предложил Путину созвать еще один саммит по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.
Обновлено в 00:19
Политика

Джоан Роулинг перешла на русский в споре со сторонником Brexit

Британская писательница Джоан Роулинг в твиттере вступила в перепалку с главным спонсором агитационной кампании в поддержку Brexit Арроном Бэнксом.
Обновлено в 00:35
Политика

Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
Обновлено в 00:15
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity, ведущим фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением в объёме более 1 млрд долларов.
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