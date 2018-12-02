Политика

Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд
Интерфакс
18:31

В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.
Интерфакс18:31

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Глава РФПИ заявил о планах привлечь в Россию инвестиции в объеме $2 млрд

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Политика

Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

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Путин назвал маловероятным сценарием сюжет фильма «Хантер Киллер»

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ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом

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Обновлено в 20:13
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Владимир Путин проводит переговоры с президентом Аргентины

Находящийся в Аргентине президент России Владимир Путин прибыл в президентский дворец Каса Росада.
Обновлено в 19:15
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Эрдоган предложил Путину созвать еще один саммит по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу.
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Путин объяснил, для чего Россию ставят в один ряд с террористами

Россия вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом в мире, а заявления о том, что Москва представляет большую угрозу, чем радикальные исламисты, произносятся для избирателей.
Обновлено в 18:49
Политика

Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
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Политика

Путин оценил свой лимузин Aurus проекта «Кортеж»

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Буэнос-Айресе поделился впечатлениями после поездок на лимузине Aurus из проекта «Кортеж».
Обновлено в 20:21
Политика

Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 15:38
Политика

Захарова ответила на попытку Киева запретить журналистам посещать Крым

Украинские власти не имеют права запрещать иностранным журналистам посещать Крым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие

Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.
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Политика

Группа «Аквариум» перенесла турне по Украине на июнь

Группа "Аквариум" перенесла концерты на Украине, запланированные на декабрь текущего года, из-за непредвиденных обстоятельств.
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Путин договорился с Абэ о визите в Россию в начале 2019 года

Президент России Владимир Путин договорился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о визите в Россию в начале 2019 года.
Обновлено в 17:58
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity, ведущим фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением в объёме более 1 млрд долларов.
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