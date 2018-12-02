Политика
Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд
Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрдИнтерфакс18:31
В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.
Интерфакс18:31
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия хочет привлечь инвесторов из Японии и Китая к реализации инфраструктурных проектов
Эхо Москвывчера в 19:06
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 20:30, Ашберн
Политика
Путин рассказал о беседе с Трампом на G20
Обновлено в 20:15
Политика
Путин назвал маловероятным сценарием сюжет фильма «Хантер Киллер»
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции поделился мнением об американском боевике «Хантер Киллер».
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом
Обновлено в 20:22
Политика
Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США
Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября».
Обновлено в 19:56
Политика
Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего
Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
Обновлено в 20:13
Политика
Владимир Путин проводит переговоры с президентом Аргентины
Находящийся в Аргентине президент России Владимир Путин прибыл в президентский дворец Каса Росада.
Обновлено в 19:15
Политика
Эрдоган предложил Путину созвать еще один саммит по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу.
Обновлено в 18:09
Политика
Путин объяснил, для чего Россию ставят в один ряд с террористами
Россия вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом в мире, а заявления о том, что Москва представляет большую угрозу, чем радикальные исламисты, произносятся для избирателей.
Обновлено в 18:49
Политика
Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
Обновлено в 18:50
Политика
Путин оценил свой лимузин Aurus проекта «Кортеж»
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Буэнос-Айресе поделился впечатлениями после поездок на лимузине Aurus из проекта «Кортеж».
Обновлено в 20:21
Политика
Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией
Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 15:38
Политика
Захарова ответила на попытку Киева запретить журналистам посещать Крым
Украинские власти не имеют права запрещать иностранным журналистам посещать Крым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие
Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.
Обновлено в 15:32
Политика
Группа «Аквариум» перенесла турне по Украине на июнь
Группа "Аквариум" перенесла концерты на Украине, запланированные на декабрь текущего года, из-за непредвиденных обстоятельств.
Обновлено в 14:21
Политика
Путин договорился с Абэ о визите в Россию в начале 2019 года
Президент России Владимир Путин договорился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о визите в Россию в начале 2019 года.
Обновлено в 17:58