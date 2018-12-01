Политика
Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд
Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрдИнтерфакс18:31
В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.
Интерфакс18:31
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Россия хочет привлечь инвесторов из Японии и Китая к реализации инфраструктурных проектов
Эхо Москвывчера в 19:06
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Политика
Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая
"Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
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Путин рассказал о беседе с Трампом на G20
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что пообщался с Дональдом Трампом "на ногах".
Обновлено в 22:52
Политика
Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США
Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября».
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Армия и оружие
ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом
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Путин назвал маловероятным сценарием сюжет «Хантера Киллера»
Президент РФ Владимир Путин назвал маловероятными, фантастическими события американского фильма Донована Марша "Хантер Киллер".
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Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.
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Политика
Путин объяснил, для чего Россию ставят в один ряд с террористами
Россия вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом в мире, а заявления о том, что Москва представляет большую угрозу, чем радикальные исламисты, произносятся для избирателей.
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Политика
В Турции объяснили покупку С-400 у Москвы
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна приобрела российские C-400, так как Москва сделала лучшее предложение, когда Анкара срочно нуждалась в системе ПВО.
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Политика
Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
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Политика
Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил экс-глава МИД ФРГ
Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в интервью телеканалу N-TV.
Обновлено в 23:12
Политика
Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступил в должность президента Мексики
Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу официально занял пост президента Мексики.
Обновлено в 21:17