Политика

Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд
Интерфакс
18:31

В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.
Интерфакс18:31

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Глава РФПИ заявил о планах привлечь в Россию инвестиции в объеме $2 млрд

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Россия решила привлечь Китай и Японию к масштабной стройке инфраструктуры

РБКвчера в 17:28
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
Политика

Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая

"Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
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Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что пообщался с Дональдом Трампом "на ногах".
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ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом

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Путин назвал маловероятным сценарием сюжет «Хантера Киллера»

Президент РФ Владимир Путин назвал маловероятными, фантастическими события американского фильма Донована Марша "Хантер Киллер".
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Трюдо обсудил с саудовским принцем дело Хашукджи

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National Interest назвал новый способ России уничтожать артиллерию США

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.
Обновлено в 23:23
Политика

Путин объяснил, для чего Россию ставят в один ряд с террористами

Россия вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом в мире, а заявления о том, что Москва представляет большую угрозу, чем радикальные исламисты, произносятся для избирателей.
Обновлено в 18:49
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В Турции объяснили покупку С-400 у Москвы

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна приобрела российские C-400, так как Москва сделала лучшее предложение, когда Анкара срочно нуждалась в системе ПВО.
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Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
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Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил экс-глава МИД ФРГ

Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в интервью телеканалу N-TV.
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Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступил в должность президента Мексики

Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу официально занял пост президента Мексики.
Обновлено в 21:17
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity, ведущим фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением в объёме более 1 млрд долларов.
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