Политика

Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд
Интерфакс
вчера в 18:31

В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.
Интерфаксвчера в 18:31
Кирилл Дмитриев
Саудовская Аравия подтвердила заинтересованность в участии в ряде инфраструктурных проектов, которые были представлены Российским фондом прямых инвестиций. Мы планируем проинвестировать еще около 2 млрд долларов в Россию в ближайший год.
— Кирилл Дмитриев, российский бизнесменФАН вчера в 18:01

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