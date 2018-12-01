Политика
Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд
Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрдИнтерфаксвчера в 18:31
В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.
Интерфаксвчера в 18:31
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Саудовская Аравия подтвердила заинтересованность в участии в ряде инфраструктурных проектов, которые были представлены Российским фондом прямых инвестиций. Мы планируем проинвестировать еще около 2 млрд долларов в Россию в ближайший год.
— Кирилл Дмитриев, российский бизнесменФАН вчера в 18:01
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Россия хочет привлечь инвесторов из Японии и Китая к реализации инфраструктурных проектов
Эхо Москвы30 ноября в 19:06
РФПИ показал партнерам порядка 10 проектов из фонда непрофильных активов - Дмитриев
ПРАЙМ30 ноября в 18:28
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 04:01, Ашберн
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