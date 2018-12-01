Политика

Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд
Интерфакс
вчера в 18:31

В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.
Интерфаксвчера в 18:31

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РФПИ: из российско-саудовского фонда около $2 млрд планируется инвестировать в РФ в ближайший год

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Глава РФПИ заявил о планах привлечь в Россию инвестиции в объеме $2 млрд

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Глава РФПИ: в экономику России из российско-саудовского фонда инвестируют $2 млрд

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ПРАЙМ30 ноября в 18:28

Россия решила привлечь Китай и Японию к масштабной стройке инфраструктуры

РБК30 ноября в 17:28
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 02:30, Ашберн
Политика

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"Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
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Рейтинг Global Passport Power Rank 2018 составлен на основании количества стран, в которые может въехать без визы обладатель того или иного паспорта.
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The National Interest оценил новый комплекс разведки «Пенициллин»

Журнал The National Interest оценил новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».
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ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом

"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.
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Политика

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Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего

Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
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Путин назвал маловероятным сценарием сюжет «Хантера Киллера»

Президент РФ Владимир Путин назвал маловероятными, фантастическими события американского фильма Донована Марша "Хантер Киллер".
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Джоан Роулинг ответила стороннику Brexit на русском языке

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Спецслужбы Бельгии сообщили об активности террористов в Telegram

Служба безопасности Бельгии утверждает, что террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) переходят от пропаганды в Facebook и Twitter «в более закрытые приложения».
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Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита

Лидеры стран Группы двадцати смогли согласовать совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе.
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Меркель обсудила с Путиным ситуации в Сирии и в Керченском проливе

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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity, ведущим фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением в объёме более 1 млрд долларов.
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