Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашляГазета.Ru 10:37
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:32, Вашингтон
Происшествия
Полицейский, сопровождавший принца Уильяма и его жену Кейт, сбил женщину
Британский полицейский, сопровождавший герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, сбил шедшую через дорогу 83-летнюю женщину, сообщает газета Sun.
Обновлено в 23:22
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
"Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 19:50
Энергетика
Цены на бензин в мае выросли на 17,5%
Цены производителей бензина в мае 2019 года выросли на 17,5%, а газомоторное топливо (пропан и бутан) подорожало на 8,4%. Сырая нефть в мае подросла в цене на 4,5%, сообщает Росстат.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Обновлено в 14:52
Наука
Биологи назвали животных, которые выиграют от глобального потепления
Обновлено вчера в 02:25
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
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Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок
Президент США Дональд Трамп официально объявил o решении баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году.
Обновлено в 21:11
Космос
На снимках Луны обнаружена база пришельцев в форме креста
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках американского космического агентства NASA базу пришельцев в форме креста.
Обновлено в 07:57
Общество
Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток
Ранее суд признал компании «Белый кит» и ООО «Океанариум-ДВ» виновными в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток, находящихся в средней бухте в Приморье.
Обновлено в 23:12
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Москве задержали аферистов, заработавших 37 миллионов рублей на обналичке
Столичные полицейские задержали четырех человек, которые "заработали" 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:03
Политика
Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Общество
В Свердловской области жители на свои средства отремонтировали мост
СК РФ по Свердловской области сообщил о проведении сотрудниками доследственной проверки по факту ремонта одного из мостов на деньги местных жителей.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Месхи закрутил роман со звездой сериала «Улетный экипаж»
Актер Гела Месхи закрутил роман с молодой актрисой Катрин Асси, которая стала известна широкой публике после выхода сериала «Улетный экипаж», где она сыграла одну из главных ролей.
Обновлено в 23:21
Армия и оружие
Волкер призвал Украину покупать американское оружие
Спецпредставитель американского госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен начать покупать оружие у США.
Обновлено в 23:10
Гаджеты
Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi
Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США
Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.
Обновлено в 02:47
Гаджеты
IOS 13 предупредит об удалении приложений с активной подпиской
При удалении приложения юзер увидит интерактивное оповещение с датой автоматического обновления подписки и двумя опциями.
Обновлено в 04:23
Футбол
Мурило официально стал игроком «Локомотива»
Обновлено в 09:43
Политика
За крушение МН-17 осудят больше четырех человек
Руководство российской армии будет объявлено в числе подозреваемых по делу о падении "Боинга" Малазийских авиалиний в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 08:32
Наука
Rolls-Royce разрабатывает робота для ремонта двигателей
Обновлено в 16:13
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Армия и оружие
США пригрозили Ирану ответом за смерть любого военнослужащего
Госсекретарь США Майк Помпео в частном порядке предупредил власти Ирана о том, что гибель хотя бы одного американского военнослужащего приведет к немедленному военному ответу со стороны Вашингтона.
Обновлено в 23:18
Армия и оружие
Крупнейший корабль ТОФ впервые пройдет в морском параде в День ВМФ
Самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота — корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» — впервые примет участие в морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено в 22:02
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Технологии
Начала работу платформа для поиска пропавших людей от «Мегафона»
Оператор «Мегафон» сообщил о запуске платформы для поиска пропавших взрослых и детей.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Украинка Ирина Баракат, годом ранее обратившаяся на "Прямую линию" президента Путина, рассказала о своей жизни в России.
Обновлено в 22:32
Политика
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 10:04
Футбол
Месси попросил Бартомеу вернуть Неймара
Лидер "Барселоны" Лионель Месси лично попросил президента клуба Хосепа Бартомеу вернуть нападающего Неймара, сообщает El Mundo.
Обновлено в 17:43