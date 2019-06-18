Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашляГазета.Ru 10:37
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Футбол
«Ростов» выразил соболезнования Гацкану в связи со смертью отца
Клуб с берегов Дона выразил слова соболезнования 35-летнему Гацкану.
Обновлено в 16:00
Политика
ЕС отложил начало переговоров по приему Албании и Северной Македонии
Страны Евросоюза отложили до октября начало переговоров по присоединению к Союзу Албании и Северной Македонии.
Обновлено в 12:53
Общество
Курортный сбор могут распространить на частный сектор
Российских граждан, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой
Мировой суд в Гудермесе оштрафовал жительницу Северной Осетии, разместившую в соцсетях видео, на котором она, предположительно, на территории Чечни в полицейской форме стреляет из автомата в воздух.
Обновлено в 18:30
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо во время встречи с ним в Берлине.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения
18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина
Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.
Обновлено в 16:18
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Технологии
Пиратам выдачи не будет
Правообладатели предложили наказывать сайты с нелегальным контентом полным удалением их доменных имен из поисковой выдачи.
Обновлено в 18:22
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Футбол
Тульский «Арсенал» узнает соперника по второму квалификационному раунду футбольной ЛЕ
В Ньоне (Швейцария) своего соперника узнает дебютант международных турниров "Арсенал" (Тула).
Обновлено в 18:33
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун перерезал вены на суде
ИА «Ореанда-Новости» Во время заседания в Гарнизонном военном суде экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун перерезал себе на левой руке вены.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания «старший лейтенант»
Отмечается, что эти изменения должны устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, поскольку на сегодняшний день действуют разные сроки получения звания старшего лейтенанта: окончившие военное училище ожидают его два года, а выпускники гражданских вузов — три года.
Обновлено в 18:13
Авто
BMW отзывает более полумиллиона автомобилей в Европе
Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве 560 тысяч автомобилей в Европе из-за возможных проблем с аккумуляторами, сообщило 18 июня агентство DPA.
Обновлено в 17:55
Финансы
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Кино
«ТНТ Premier» эксклюзивно покажет не только сериалы, но и фильмы
Обновлено вчера в 17:47
Общество
Недостаточно бедных россиян могут лишить господдержки
Некоторые представители региональных властей посчитали, что те россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено вчера в 04:37
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США
Обновлено в 12:51
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Экономика
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено в 14:57
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Общество
Остров в северной Норвегии привлекает туристов отсутствием ночей
По сути, посреди ночи дети могут играть в футбол, взрослые люди делают обычные дела по дому.
Обновлено в 13:46
Политика
Волкер надеется на «взаимность» Украины в плане покупки оружия у США
"Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники", - сказал Волкер.
Обновлено в 18:36
Армия и оружие
Пентагон выделит Украине $250 млн военной помощи
Министерство обороны США объявило о своём намерении предоставить Украине 250 миллионов долларов на "дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала" ВСУ.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Экономика
Медведев предложил увеличить детские пособия
По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Обновлено в 18:21
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 17:46
Происшествия
ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом
Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47