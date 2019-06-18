Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашляГазета.Ru 10:37

с чего всё началось

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид. Об этом сообщает РИА "Новости".

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Политика ЕС отложил начало переговоров по приему Албании и Северной Македонии Страны Евросоюза отложили до октября начало переговоров по присоединению к Союзу Албании и Северной Македонии.

Общество Курортный сбор могут распространить на частный сектор Российских граждан, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца.

Происшествия Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.

Происшествия Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой Мировой суд в Гудермесе оштрафовал жительницу Северной Осетии, разместившую в соцсетях видео, на котором она, предположительно, на территории Чечни в полицейской форме стреляет из автомата в воздух.

Политика Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо во время встречи с ним в Берлине.

Происшествия В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Технологии Пиратам выдачи не будет Правообладатели предложили наказывать сайты с нелегальным контентом полным удалением их доменных имен из поисковой выдачи.

Энергетика Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Происшествия Экс-глава Серпуховского района Шестун перерезал вены на суде ИА «Ореанда-Новости» Во время заседания в Гарнизонном военном суде экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун перерезал себе на левой руке вены.

Армия и оружие В России изменится порядок присвоения звания «старший лейтенант» Отмечается, что эти изменения должны устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, поскольку на сегодняшний день действуют разные сроки получения звания старшего лейтенанта: окончившие военное училище ожидают его два года, а выпускники гражданских вузов — три года.

Авто BMW отзывает более полумиллиона автомобилей в Европе Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве 560 тысяч автомобилей в Европе из-за возможных проблем с аккумуляторами, сообщило 18 июня агентство DPA.

Финансы Кудрин назвал сверхострую проблему России Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Общество Недостаточно бедных россиян могут лишить господдержки Некоторые представители региональных властей посчитали, что те россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.

Политика Трамп сменил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.

Экономика В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.

Политика Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.

Общество Остров в северной Норвегии привлекает туристов отсутствием ночей По сути, посреди ночи дети могут играть в футбол, взрослые люди делают обычные дела по дому.

Политика Волкер надеется на «взаимность» Украины в плане покупки оружия у США "Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники", - сказал Волкер.

Армия и оружие Пентагон выделит Украине $250 млн военной помощи Министерство обороны США объявило о своём намерении предоставить Украине 250 миллионов долларов на "дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала" ВСУ.

Экономика Медведев предложил увеличить детские пособия По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.

Экономика Названы самые дорогие землевладения в России Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.