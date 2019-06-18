Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашляГазета.Ru 10:37

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) объявила (.pdf
) об изъятии из обращения очередного лекарства от кашля, содержащего фенспирид, — препарат «Сиресп» (в виде сиропа).
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