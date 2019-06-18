Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашляГазета.Ru 10:37

с чего всё началось

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид. Об этом сообщает РИА "Новости".

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

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