Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашляГазета.Ru 10:37

с чего всё началось

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид. Об этом сообщает РИА "Новости".

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

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Политика Оппозиционного чеченского блогера депортируют в Россию из Европы Блогер чеченского происхождения Тумсо Абдурахманов сообщил, что пограничной службой Польши принято решение о его депортации.

Энергетика Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

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Политика Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.

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Музыка У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.

Шоу-бизнес Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.

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