Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашляГазета.Ru 10:37
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
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Технологии
Пассажиры «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки
Пассажиры "Яндекс.Такси" в скором времени смогут включать свою музыку в автомобиле во время поездки.
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В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
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Де Лигт отказался переходить в «Барселону»
Защитник «Аякса» Маттей Де Лигт отверг предложение о переходе в «Барселону», несмотря на то, что клубы согласовали условия трансфера, уверяет Cadena SER.
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Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Продюсер Лободы Крапивина во время спича Лазарева не произносит ни слова.
Обновлено вчера в 05:56
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Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
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«Ленинград» выступит на «Нашествии»
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В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Недавно в Сети появился тизерный трейлер будущей картины. Поклонники обратили внимание на пикантный кадр, где звезда предстала топлес.
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Авто
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Агентство ДПА сообщает, что концерн BMW отзывает в Европе 560 тыс. машин.
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Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
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Евгений Петросян ответил хейтерам, критикующим его стиль
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Политика
Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню
Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
Обновлено в 14:38
Космос
В СевГУ пройдёт «Космический урок»
«Космический урок» на базе СевГУ пройдёт в одиннадцатый раз.
Обновлено в 13:27
Общество
В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области организована доследственная проверка по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно не проведения ремонтных работ моста через реку Каква, соединяющего город Серов и посёлок Чкаловский", – говорится в сообщении СУСК.
Обновлено в 13:44
Политика
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Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
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С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
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Шоу-бизнес
Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.
Обновлено в 05:20
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Лавров посоветовал послу Швейцарии пословицу на случай введения санкций
Глава МИД России Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая могла бы пригодиться ему, если иностранный дипломат попадет под санкции.
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Политика
Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.
Обновлено в 15:33